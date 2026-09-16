La serie colombiana basada en un libro que arrasa en Netflix por su trama turbia
Netflix apuesta con esta intensa serie colombiana entre drama personal y misterio familiar. Búscala.
Delirio es una serie colombiana de Netflix que muestra lo que pasa cuando todo colapsa. Esta producción adapta la famosa novela homónima de la escritora Laura Restrepo. El libro ganó premios internacionales gracias a su retrato crudo de la sociedad.
Netflix: un misterio que esconde los secretos más oscuros
Un profesor regresa a casa y descubre a su esposa Agustina en un estado mental desgarrador. Ella perdió la razón por completo sin una explicación lógica evidente. El hombre inicia una búsqueda desesperada para entender qué causó ese quiebre tan profundo.
Para armar el rompecabezas debe adentrarse en los recuerdos familiares de su pareja. La investigación revela secretos turbios guardados durante décadas dentro de una clase social adinerada. El relato muestra cómo la violencia y el dinero pueden destruir la mente de una persona.