La serie colombiana basada en un libro que arrasa en Netflix por su trama turbia

Delirio es una serie colombiana de Netflix que muestra lo que pasa cuando todo colapsa. Esta producción adapta la famosa novela homónima de la escritora Laura Restrepo. El libro ganó premios internacionales gracias a su retrato crudo de la sociedad.

Netflix: un misterio que esconde los secretos más oscuros Un profesor regresa a casa y descubre a su esposa Agustina en un estado mental desgarrador. Ella perdió la razón por completo sin una explicación lógica evidente. El hombre inicia una búsqueda desesperada para entender qué causó ese quiebre tan profundo.