Qué decisión se tomó con el perro que defendió al hombre que se descompensó en el centro de Mendoza

Esta semana se conoció el caso de un hombre que se encontraba inconsciente en la vía pública, sobre la intersección de Federico Moreno y Alem. Tres móviles policiales y un vehículo de Tránsito Municipal acudieron al lugar para asistirlo, ya que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol, pero ocurrió algo inesperado.

El perro del hombre se mantuvo firme a su lado y no permitió que nadie se acercara, mostrando los dientes y ladrando para protegerlo. Uno de los efectivos incluso sufrió una mordedura al intentar esquivar al animal para comprobar el estado de salud del sujeto. Finalmente, personal de la Policía Rural logró controlar la situación: le colocaron una correa y lo retiraron momentáneamente para permitir la asistencia médica.

Las imágenes del momento en que la mascota custodiaba a su dueño no tardó en volverse viral en todo el país. Tras el episodio, el refugio Ángeles de Cuatro Patas se hizo cargo del cuidado del animal.

El episodio ocurrió el martes por la mañana en el centro de Mendoza.

Ante las distintas versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre el estado y futuro del perro , el refugio emitió un comunicado oficial en Instagram para llevar tranquilidad a la comunidad.

"Nos dirigimos a toda la comunidad para informar sobre la situación de 'Moreno', también conocido como 'Negrito', el perrito que se encontraba al cuidado de su presunto dueño, quien recientemente fue trasladado por la Policía", expresó la organización sin fines de lucro en el inicio del mensaje.

El refugio Ángeles de Cuatro Patas se hizo cargo de la situación del animal. Captura de pantalla Instagram Angelesde4patass.

"Actualmente, Moreno se encuentra en un tránsito pago, cuyos gastos son afrontados por el refugio Ángeles de Cuatro Patas, garantizando de esta manera que permanezca en un lugar seguro, reciba alimentación diaria, cuidados y todo lo necesario para su bienestar", informó Ángeles de Cuatro Patas.

"Por razones obvias, aguardaremos a conocer con mayor claridad la situación y las condiciones de vida de su responsable, ya que consideramos fundamental asegurarnos de que, ante un eventual regreso, Moreno pueda contar con un espacio seguro, alimento, cuidados y todas las condiciones necesarias para llevar una vida digna. Si se comprueba que estas condiciones se cumplen y que su bienestar estará garantizado, Moreno será devuelto a quien corresponda. En caso contrario, desde el refugio se buscará un nuevo hogar responsable y definitivo para él", remarcó el refugio.

"Asi mismo, queremos aclarar que utilizamos la palabra 'dueño' entre comillas debido a diferentes comentarios de vecinos de la zona, quienes manifiestan que la persona en cuestión no sería realmente el propietario del perro. Esta es justamente una de las cuestiones que buscamos esclarecer antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro", agregó la organización.

La oragnización inició una búsqueda para dar con el paradero del sujeto y definir el destino final del perro. Captura de pantalla Instagram Angelesde4patass.

"Nuestro único objetivo es y será velar por el bienestar de Moreno, independientemente de cualquier otra circunstancia. Queremos que tenga la seguridad, el alimento, los cuidados y el amor que todo animal merece. Agradecemos profundamente a todas las personas que se preocuparon por él", concluyó el anuncio.

Además, la organización solicitó la colaboración de la gente para localizar al hombre que fue protegido por el perro. Desde el refugio explicaron que resulta fundamental establecer contacto con él para informarle sobre el buen estado de salud del animal, constatar de primera mano si efectivamente es su propietario y confirmar si su intención es reencontrarse con la mascota.