Los 3 beneficios de sacar a pasear a tu perro todos los días

Salud física y control de peso: al igual que en los humanos, el sedentarismo es el principal enemigo de la salud canina. Las caminatas diarias ayudan a mantener el tono muscular, cuidan la salud cardiovascular y articular, y previenen la obesidad, una condición que afecta cada vez a más perros y que puede derivar en problemas graves como la diabetes.

Estimulación mental y reducción del estrés: el paseo es el momento donde el perro "lee el diario" a través de su nariz. Permitirle olfatear el pasto, los árboles y el rastro de otros animales es un ejercicio mental exhaustivo que lo agota de manera positiva. Esto drena su energía acumulada, previniendo comportamientos destructivos en el hogar por ansiedad o aburrimiento.