Guía completa: la rutina semanal que tu perro necesita para ser feliz

Tener un perro es genial, pero su felicidad requiere constancia. Organizar sus hábitos cambia la convivencia. Con una rutina simple vas a notar la diferencia al instante.

Los lunes conviene hacer un chequeo general de su cuerpo. Revisa sus orejas, el estado de sus dientes y cepilla su pelo con calma. Esto ayuda a detectar cualquier molestia a tiempo y evita acumulaciones de suciedad en la piel.

Durante los días de semana, los paseos deben tener un propósito claro. No alcanza con salir a hacer las necesidades rápido. Deja que huela el entorno, cambien de ruta y jueguen unos minutos con una pelota para liberar energía acumulada.

El miércoles o jueves resulta ideal para el cuidado de sus pertenencias. Lava sus platos con agua caliente y jabón neutro. Las bacterias se juntan rápido en sus recipientes y limpiarlos evita problemas en su digestión.

Los viernes puedes dedicar 10 minutos a la estimulación mental. Enseñar un truco nuevo o esconder premios dentro de la casa mantiene su mente activa. Un perro cansado mentalmente duerme mejor y sufre menos ansiedad cuando queda solo.

El fin de semana es el momento para un cepillado profundo o un baño si le toca. También hay que lavar sus mantas y limpiar sus juguetes de tela. Un ambiente limpio reduce la presencia de parásitos y malos olores en el hogar.

Cerrar el domingo con un corte de uñas adecuado es la mejor idea. Si camina mucho por asfalto se desgastan solas, pero siempre hay que vigilar que no crezcan demasiado. Mantener este orden semana a semana le da tranquilidad y mejora su salud.