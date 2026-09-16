La película repleta de estrellas de Hollywood ideal para cortar la semana

Llegar a mitad de semana muchas veces pide una historia entretenida, fácil de seguir y que permita olvidarse de la rutina durante un rato. Ocean’s 8: Las estafadoras cumple con esa fórmula: la película , disponible en HBO Max Argentina, reúne a varias de las actrices más conocidas de Hollywood en una historia de robos, lujo y planificación milimétrica.

La protagonista es Debbie Ocean, interpretada por Sandra Bullock, quien sale de prisión después de pasar años preparando un golpe particularmente ambicioso. Para concretarlo necesita reunir a un grupo de especialistas capaces de encargarse de cada parte del plan.

El reparto es uno de los grandes atractivos de la producción. Cate Blanchett interpreta a Lou, la principal aliada de Debbie, mientras que Anne Hathaway se pone en la piel de Daphne Kluger. A ellas se suman Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling y Awkwafina.

El objetivo del grupo es un valioso collar que será utilizado durante la Met Gala de Nueva York. A partir de allí, la película combina preparación, engaños y pequeños imprevistos mientras cada integrante intenta cumplir su parte sin llamar la atención .

Aunque forma parte del universo cinematográfico iniciado por Ocean’s Eleven, no hace falta haber visto las películas anteriores para seguir la historia. Ocean’s 8 presenta un nuevo grupo de protagonistas y desarrolla un golpe completamente diferente, aunque conserva ese tono elegante y relajado característico de la saga.

Con menos de dos horas de duración, la película combina humor, crimen y un elenco cargado de estrellas de Hollywood.

¿Por qué Ocean's 8 es ideal para cortar la semana?

Ocean’s 8 mezcla crimen, comedia y suspenso sin convertirse en una producción pesada. El ritmo, las actuaciones y la dinámica entre las protagonistas hacen que funcione especialmente bien para una noche de miércoles, cuando la idea es desconectarse sin comenzar una historia demasiado larga.

La película dura alrededor de 1 hora y 50 minutos, por lo que puede verse completa después de cenar sin terminar demasiado tarde. Fue dirigida por Gary Ross, mientras que Steven Soderbergh, responsable de la trilogía protagonizada por George Clooney, participó como productor.

Estrenada en 2018, Ocean’s 8: Las estafadoras continúa disponible en HBO Max Argentina. Con menos de dos horas, un reparto lleno de figuras y una historia pensada para entretener, la película aparece como una buena opción para cortar la semana y hacer más llevadera la llegada al jueves.