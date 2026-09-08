La DGE habilitó nuevos cursos de chino mandarín para docentes y alumnos
La DGE confirmó nuevos cursos en el idioma del futuro, el chino mandarín. Cómo participar siendo docente o estudiante.
La Dirección General de Escuelas (DGE), en articulación con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, amplía su propuesta de formación con la apertura de nuevos cursos de chino mandarín destinados a estudiantes de nivel primario, secundario y a docentes de la provincia.
Esta propuesta promueve el aprendizaje de una nueva lengua, el intercambio cultural y la construcción de nuevas oportunidades educativas.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los cursos son gratuitos y se realizan también junto a la Universidad de Congreso. Esta acción permite internacionalizar el sistema educativo mendocino promoviendo el aprendizaje de una de las lenguas más estratégicas del mundo actual.
El cronograma de la DGE para estudiar chino mandarín
Estudiantes Nivel Primario que cursan 5º, 6º y 7º grado: miércoles 18:30 a 19:30 en el CEBJA 3008 Juan Pedernera, Pedro Molina 300 Ciudad. Preinscripción: https://forms.gle/P3x78p4YvZrAFgfJ9.
Estudiantes Nivel Secundario: lunes 9:40 a 10:40 en la escuela 9-002 Normal Superior Tomás Godoy Cruz, Rivadavia 350, Ciudad. Preinscripción: https://forms.gle/zMjqHr8nia6RxY177.
Lunes 14:30 a 15:30 en la escuela 9-002 Normal Superior Tomás Godoy Cruz, Rivadavia 350, Ciudad. Preinscripción: https://forms.gle/zMjqHr8nia6RxY177.
Martes 18:30 a 19:30 en la escuela 4-091 Martín Güemes, Viedma 524, Luján de Cuyo. Preinscripción: https://forms.gle/zMjqHr8nia6RxY177.
Jueves 18:30 a 19:30 en el CentroCristoforo Colombo, Tomba 246 Godoy Cruz. Preinscripción: https://forms.gle/zMjqHr8nia6RxY177.
Jueves 19:00 a 20:00 en el CEBJA 3-008 Juan Pedernera, Pedro Molina 300 Ciudad. Preinscripción: https://forms.gle/zMjqHr8nia6RxY177.
Miércoles 19 a 20:30 en la escuela 4-221 Valentín Bianchi, Av. Hipólito Yrigoyen 473 San Rafael. Preinscripción: https://forms.gle/N9xut1oeHSzbkKXUA.
Para docentes, el cronograma es el siguiente:
Lunes 19:00 a 20:30 en el CEBJA 3-008 Juan Pedernera, Pedro Molina 300 Ciudad. Preinscripción: https://forms.gle/p1jXUdekX5HDFo48A.
Martes 18:30 a 19:30 en la escuela 1-609 Perito Moreno, Guevara 244, Luján de Cuyo. Preinscripción: https://forms.gle/p1jXUdekX5HDFo48A.
Miércoles 19:00 a 20:30 en el CEBJA 3008 Juan Pedernera, Pedro Molina 300 Ciudad. Preinscripción: https://forms.gle/p1jXUdekX5HDFo48A.
Sábados 9:30 a 11:00 en el Instituto Confucio, Patricias Mendocinas 605 Ciudad. Preinscripción: https://forms.gle/p1jXUdekX5HDFo48A.
Viernes 19 a 20:30 en la escuela 4-221 Valentín Bianchi, Av. Hipólito Yrigoyen 473, San Rafael. Preinscripción: https://forms.gle/D3kqkvo7YjgKXgdK7.