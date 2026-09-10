Aplicaron multas millonarias y clausuras para empresas que contaminaban el canal Pescara

Durante agosto, el Departamento General de Irrigación tomó dos medidas contra empresas que descargaban efluentes al sistema del canal Pescara , en Maipú. En ambos casos, el organismo decidió impedir que los establecimientos continuaran utilizando esos puntos de vuelco hasta que puedan acreditar que sus descargas cumplen con las condiciones exigidas.

Las actuaciones alcanzaron a San Javier S.A., un frigorífico ubicado en Luzuriaga, y a Cartocor S.A., empresa del grupo Arcor dedicada a la fabricación de papel reciclado y ubicada sobre el Carril Rodríguez Peña. Las dos intervenciones terminaron además con sanciones económicas de varios millones de pesos.

Las clausuras se produjeron con menos de un mes de diferencia. Primero fue el turno de San Javier, cuyo punto de descarga fue cerrado el 1 de agosto, mientras que el 27 de ese mismo mes Irrigación hizo lo propio con el vuelco utilizado por Cartocor.

En el caso de San Javier S.A., Irrigación había detectado problemas reiterados relacionados con el tratamiento de los líquidos generados por la actividad del frigorífico. Los controles y los estudios realizados sobre las muestras permitieron determinar que las descargas no se encontraban dentro de los valores exigidos para este tipo de vuelcos.

San Javier S.A. fue sancionada con una multa de $13.020.000 y la clausura de su punto de descarga al Pescara.

El establecimiento se dedica al faenamiento y a la conservación en frío de carne vacuna. Ese proceso genera líquidos que contienen una importante cantidad de materia orgánica y microorganismos, por lo que requieren un tratamiento antes de ser descargados al sistema Pescara .

Según informó Irrigación, el frigorífico ya había recibido advertencias y sanciones anteriormente. Al considerar que los inconvenientes continuaban sin una solución suficiente, el organismo dispuso el cierre del punto de descarga y una multa de $13.020.000.

Personal de Irrigación realizó el sellado del punto de descarga del frigorífico San Javier en el departamento de Maipú. Departamento General de Irrigación

La medida fue establecida mediante la Resolución N.º 657/26. Personal técnico y operativo de Irrigación intervino directamente sobre el lugar y realizó un sellado permanente de la boca utilizada para el vuelco, dejando asentada la clausura en el acta correspondiente.

La sanción no significa que el frigorífico haya dejado de funcionar. La restricción alcanza específicamente al punto desde el cual sus efluentes eran enviados al ducto del canal Pescara. Para volver a utilizar ese sistema, San Javier deberá presentar una propuesta que contemple cambios en el tratamiento de sus efluentes y permita demostrar que las futuras descargas estarán dentro de los parámetros establecidos por Irrigación.

Una segunda clausura en el mismo mes

Cartocor S.A., empresa del grupo Arcor, también sufrió la clausura de su punto de vuelco de efluentes durante agosto. Departamento General de Irrigación

Menos de cuatro semanas después, el organismo provincial volvió a intervenir sobre el mismo sistema. Esta vez la medida alcanzó a Cartocor S.A., una compañía del grupo Arcor que fabrica papel reciclado utilizado posteriormente como materia prima para la producción de cartón.

La planta está ubicada sobre el Carril Rodríguez Peña, en Maipú, y contaba con un punto desde el cual sus efluentes eran descargados hacia el canal Pescara. Irrigación dispuso la clausura de esa boca de vuelco y aplicó a la empresa una multa de casi $12 millones.

La medida fue ejecutada por la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, área que tiene a su cargo los controles sobre este tipo de descargas. El objetivo de la intervención fue evitar que continuaran los vuelcos que no se ajustaran a las condiciones establecidas por la normativa.

Más controles sobre el canal Pescara

Las dos clausuras se producen mientras Irrigación mantiene controles específicos sobre el sistema Pescara. Entre las herramientas utilizadas se encuentra un programa de monitoreo dispuesto mediante la Resolución 776/25.

Ese seguimiento apunta a identificar los sectores y descargas que presentan mayores inconvenientes para, a partir de allí, determinar las medidas que correspondan. Los controles incluyen inspecciones a establecimientos industriales y análisis realizados sobre los efluentes.

En ambos casos, la salida planteada por Irrigación no es el cierre de las industrias, sino impedir las descargas hasta que las empresas puedan acreditar que sus sistemas funcionan de acuerdo con las exigencias establecidas.