El Hospital Garrahan volvió a recibir vuelos sanitarios durante la noche después de una década de inactividad

El helipuerto del Hospital Garrahan no recibía vuelos sanitarios desde 2021 debido a la falta de mantenimiento.

El Hospital Garrahan concretó el primer traslado aéreo nocturno desde la recuperación de la actividad de su helipuerto, una operación que amplió la posibilidad de recibir derivaciones pediátricas de urgencia durante las 24 horas.

El vuelo sanitario se realizó el martes 8 de septiembre de 2026, alrededor de las 19.10. Según informó el centro de salud, se trató del primer traslado nocturno en más de una década.

Mirá el video que compartió el Hospital Garrahan El helipuerto no recibía vuelos sanitarios desde 2021 debido a la falta de mantenimiento. La actividad se retomó en horario diurno el 30 de diciembre de 2025. Desde entonces, el hospital avanzó con la recuperación de la infraestructura y la ampliación de su capacidad operativa.

"No sólo retomamos su función nocturna, sino que ampliamos su capacidad operativa: el Garrahan puede recibir traslados sanitarios las 24 horas", dijo la institución en un comunicado publicado en sus redes sociales.