Orgullo argentino: el valioso reconocimiento internacional que recibió el Hospital Garrahan
El reconocimiento de la SIUP certifica la calidad del Hospital Garrahan en la formación clínica, quirúrgica y académica de futuros urólogos pediátricos.
El Hospital Garrahan recibió un reconocimiento internacional al ser acreditado como centro formador de urólogos pediátricos por la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP). La distinción llegó luego de un proceso de evaluación de seis meses que analizó la calidad de su formación clínica, quirúrgica y académica para especialistas.
El reconocimiento se otorgó luego de un proceso de evaluación que analizó la calidad de la formación que brinda el hospital a futuros especialistas en el área. La acreditación forma parte de un programa impulsado por la entidad científica para garantizar estándares elevados en la capacitación clínica, quirúrgica y académica.
Un reconocimiento que llegó tras seis meses de evaluación
La evaluación que permitió la acreditación se desarrolló en distintas etapas y tuvo una duración total de seis meses. En una primera instancia se realizaron auditorías virtuales en las que el servicio de Urología debió presentar al Comité de Acreditación y Formación de la SIUP una descripción detallada de sus actividades, estructura y características.
Este comité está integrado por especialistas de siete países, quienes analizan la información presentada por los centros que buscan obtener la acreditación. Posteriormente, un especialista internacional visitó el hospital para realizar una evaluación presencial.
Durante esa etapa se observaron las actividades del servicio y se llevaron a cabo entrevistas con los integrantes del equipo de trabajo, con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento del programa de formación. Tras completar todo el proceso, el hospital obtuvo la acreditación como centro formador de urólogos pediátricos, una distinción que tendrá una vigencia de cuatro años.