Orgullo argentino: el valioso reconocimiento internacional que recibió el Hospital Garrahan

El reconocimiento de la SIUP certifica la calidad del Hospital Garrahan en la formación clínica, quirúrgica y académica de futuros urólogos pediátricos.

El Hospital Garrahan recibió un reconocimiento internacional al ser acreditado como centro formador de urólogos pediátricos por la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP). La distinción llegó luego de un proceso de evaluación de seis meses que analizó la calidad de su formación clínica, quirúrgica y académica para especialistas.

El reconocimiento se otorgó luego de un proceso de evaluación que analizó la calidad de la formación que brinda el hospital a futuros especialistas en el área. La acreditación forma parte de un programa impulsado por la entidad científica para garantizar estándares elevados en la capacitación clínica, quirúrgica y académica.

Un reconocimiento que llegó tras seis meses de evaluación La evaluación que permitió la acreditación se desarrolló en distintas etapas y tuvo una duración total de seis meses. En una primera instancia se realizaron auditorías virtuales en las que el servicio de Urología debió presentar al Comité de Acreditación y Formación de la SIUP una descripción detallada de sus actividades, estructura y características.

Este comité está integrado por especialistas de siete países, quienes analizan la información presentada por los centros que buscan obtener la acreditación. Posteriormente, un especialista internacional visitó el hospital para realizar una evaluación presencial.