Llega la primavera: Salud brindará consejos ante los casos de conjuntivitis en Mendoza

Ante la llegada de la primavera , desde la cartera de Salud brindan pautas de prevención y consejos para saber cómo actuar en caso de aparición de síntomas. Desde la cartera sanitaria advirtieron sobre las afecciones oculares como la conjuntivitis y la combinación del ambiente seco con viento Zonda.

Ante la llegada de la primavera y las condiciones meteorológicas características de la provincia, se recordó a la comunidad la importancia de adoptar medidas preventivas frente al incremento de consultas por conjuntivitis.

El clima mendocino, caracterizado por su aridez, la escasez de precipitaciones, la suspensión de polvo en el aire y la presencia periódica del viento Zonda, actúa como un factor catalizador de cuadros inflamatorios e infectocontagiosos en la vista.

De acuerdo con los registros de la red asistencial, durante esta época del año las consultas ambulatorias por rinitis y conjuntivitis alérgica experimentan un aumento de entre el 20% y el 25% en los centros de salud y servicios de guardia de la provincia.

Asimismo, datos epidemiológicos locales señalan que aproximadamente el 20% de la población mendocina padece algún tipo de manifestación alérgica, cifra que suele agudizarse en los meses de septiembre y octubre debido a la polinización de especies arbóreas muy extendidas en la provincia, como el plátano de sombra, la mora, el olivo y el álamo.

El viento Zonda cumple un rol crítico en este escenario: al elevar la temperatura, reduciendo drásticamente la humedad del aire y movilizando partículas y esporas suspendidas, exacerba la irritación de la mucosa ocular y facilita la propagación de agentes infecciosos que circulan con el cambio de estación.

Los síntomas de la conjuntivitis y el alerta por la primavera

La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados.

Los síntomas más comunes son enrojecimiento ocular (apariencia roja en uno o ambos ojos); secreción o lagrimeo acuoso constante (causa viral o alérgica) o secreción espesa amarillenta/verdosa en casos de sobreinfección bacteriana. Además, es frecuente la sensación de cuerpo extraño, la manifestación de ardor, picazón constante o sensación de tener «arena» en los ojos, como también una mayor sensibilidad a la luz.

Cómo prevenir los contagios en primavera

Para reducir la propagación y aliviar las molestias, la autoridad sanitaria recomienda:

Higiene frecuente de manos: Lavarse minuciosamente con agua y jabón o utilizar alcohol en gel, especialmente tras el contacto con superficies públicas

Evitar frotarse los ojos: El rascado aumenta la inflamación por fricción y favorece la autoinfección de un ojo sano al otro o la entrada de bacterias.

Protección en días de Zonda o alta polinización: Utilizar anteojos de sol o de protección en la vía pública para bloquear el contacto directo con el viento y las partículas.

No compartir elementos personales: Mantener de uso individual toallas, fundas de almohadas, cosméticos y colirios.

Aislamiento de lentes de contacto: Suspender de inmediato su uso hasta la resolución del cuadro.

Compresas frías: Aplicar gasas estériles o paños limpios humedecidos con agua fría o solución fisiológica sobre los ojos cerrados para calmar la picazón y la inflamación.

Evitar la automedicación: No emplear colirios con corticoides o antibióticos sin diagnóstico ni prescripción médica explícita.

En caso de presentar síntomas persistentes, dolor agudo o pérdida de visión, desde el Ministerio de Salud recomiendan no automedicarse ni tratarse y concurrir al centro de salud más cercano o al médico de cabecera.