Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre

Las flores amarillas se convirtieron en una tradición cada 21 de septiembre. El origen del gesto está ligado a una escena de Floricienta.

Cada 21 de septiembre, con la llegada de la primavera, las flores amarillas vuelven a convertirse en protagonistas. En la Argentina, regalar un ramo de este color se transformó en una costumbre que creció en los últimos años. Aunque suele relacionarse con el cambio de estación, el origen de esta tradición está ligado una recordada novela juvenil.

La tendencia se instaló y ganó fuerza principalmente a través de las redes sociales. TikTok ayudó a que miles de personas recrearan una escena muy conocida o expresaran su deseo de recibir flores amarillas durante el Día de la Primavera.

Es por eso que el 21 de septiembre quedó asociado al llamado Día de las Flores Amarillas. Además del significado que tienen dentro de la ficción, el amarillo se relaciona con la paz, la armonía y la prosperidad. Esos sentidos también ayudaron a que el gesto pasara de la pantalla a la vida cotidiana.

Floricienta instaló la tradición de las flores amarillas El origen más conocido de esta tradición está en Floricienta, la serie creada por Cris Morena en 2004 y protagonizada por Florencia Bertotti. La historia seguía a Florencia Santillán, una joven huérfana llena de alegría y sueños que trabajaba como niñera de los hermanos Fritzenwalden.

Floricienta instaló la tradición de regalar flores amarillas el 21 de septiembre Eltrece En la trama, las flores amarillas tenían un significado especial. Representaban uno de los deseos de la protagonista y se transformaron en un símbolo de amor y esperanza. Una de las escenas más recordadas muestra a Flor recibiendo cientos de flores amarillas de Franco, el hermano de Federico, en un intento por conquistarla.