La serie de Netflix que llegó al número uno global en solo dos semanas

Con 9,9 millones de vistas en una semana, la segunda temporada de The Gentlemen alcanzó el primer puesto global y Netflix confirmó, además, una tercera entrega.

La elegancia de los salones británicos y la violencia del mundo criminal volvieron a encontrarse en Netflix. Dos años después de su debut, The Gentlemen estrenó su segunda temporada y convirtió el regreso de Eddie Horniman en uno de los lanzamientos más vistos de septiembre, con un crecimiento sostenido durante sus primeras dos semanas.

Los datos oficiales muestran una evolución rápida. Entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, la producción ingresó en el tercer puesto mundial de las series de habla inglesa con 6,7 millones de vistas. En la semana siguiente subió al número uno con 9,9 millones. El interés también impulsó a la primera entrega: pasó del quinto lugar, con 3,2 millones, al tercero, con 5,5 millones. La nueva temporada, disponible desde el 3 de septiembre, reúne ocho episodios.

De qué trata The Gentlemen, la serie de Guy Ritchie La historia comienza con Eddie Horniman, un militar británico que hereda el título y la finca de su familia tras la muerte de su padre. La propiedad conserva un secreto bajo tierra: forma parte de una red de producción de cannabis controlada por una organización criminal. Eddie intenta proteger a los suyos y abandonar el negocio, pero descubre que tiene aptitudes para negociar, intimidar y moverse entre traficantes, aristócratas y competidores.

Su principal aliada es Susie Glass, quien administra la operación mientras su padre, Bobby, dirige el imperio desde una cárcel de lujo. El relato combina disputas familiares, ambición política y negocios ilegales dentro de la alta sociedad británica.

The Gentlemen Season 2 Official Teaser Netflix The Gentlemen Season 2 Official Teaser Netflix Qué cambia en la segunda temporada Un año después de aquella asociación, Eddie ya no ocupa el lugar del heredero incómodo. Ahora busca ampliar su poder y llevar el negocio fuera de Inglaterra. La trama traslada parte de la acción a las villas italianas junto a los lagos, donde él y Susie intentan instalarse sin llamar la atención. El plan los enfrenta con Marco Moretti, un jefe criminal italiano, y con el intermediario Cico Maldini. A la vez, Eddie busca ganar influencia dentro de la política británica. Las decisiones de Bobby despiertan dudas y obligan a sus socios a elegir entre obedecerlo o arriesgar toda la organización. Netflix presenta esta etapa como la expansión definitiva del imperio del protagonista.