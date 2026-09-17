El nuevo thriller de Netflix de 10 capítulos que pone en duda la identidad

Ratonera es la nueva miniserie surcoreana de Netflix. Tiene 10 episodios y sigue a un escritor cuya identidad parece haber sido robada por un desconocido.

Netflix incorporó a su catálogo Ratonera, una miniserie surcoreana que combina thriller, misterio, crimen y drama. La producción tiene 10 episodios y sigue a un novelista que se encuentra con una situación inesperada: alguien parece haber tomado el control de su identidad.

La historia comienza con Je Moon-jae, un escritor solitario que lleva una vida alejada de la sociedad. Todo cambia cuando descubre que ya no puede acceder a elementos básicos de su propia vida. Su teléfono deja de reconocer su huella, sus contraseñas ya no funcionan y otra persona parece estar utilizando sus datos, su nombre y sus bienes.

El responsable de esta situación es conocido como La Rata. El desconocido no solo utiliza la información personal de Moon-jae, sino que también parece haber ocupado el lugar que le corresponde. Por eso, el protagonista debe demostrar que realmente es quien asegura ser y recuperar aquello que perdió.

NETFLIX En medio de la búsqueda aparece Noja, un prestamista que también tiene motivos para encontrar a La Rata. Aunque al principio se acerca a Moon-jae por cuestiones relacionadas con dinero, ambos terminan trabajando juntos para descubrir quién está detrás del robo de identidad.

La investigación también involucra al detective Park Sun-yong, quien intenta reconstruir las conexiones entre los protagonistas y el misterioso impostor. El caso pronto deja de parecer una simple suplantación y comienza a relacionarse con una red vinculada al blanqueo de identidades.