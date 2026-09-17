El truco definitivo para destapar la ducha sin usar vinagre

Con el paso de los meses, la presión del agua en la ducha suele disminuir o salir en direcciones indeseadas. Este fenómeno responde a la acumulación progresiva de sarro . Sin embargo, un producto que no es vinagre puede terminar con este problema.

En este caso el ácido cítrico se consolida como un potente desincrustante capaz de disolver los depósitos calcáreos de manera efectiva sin dejar olores penetrantes.

Para devolverle la potencia al flujo de agua sin dañar el cabezal, basta con seguir un sencillo método de limpieza . Primero, retirar la flor de la ducha si el sistema permite desenroscarla fácilmente.

En un recipiente con agua disolver un par de cucharadas de ácido cítrico en polvo y sumergir el cabezal por completo, asegurando que el líquido ingrese en todas las boquillas.

Dejar actuar el preparado durante unos minutos para que el componente ablande y disgregue los depósitos minerales.

Por último, extraer el cabezal y cepillar suavemente la zona de los orificios con un cepillo de cerdas blandas o un cepillo de dientes en desuso para remover la acumulación ablandada.

Para terminar, aclarar con abundante agua limpia, volver a instalar la pieza en su lugar y dejar correr el agua un momento para expulsar cualquier residuo que haya quedado suelto en los conductos internos.