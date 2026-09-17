El truco casero del laurel y el vinagre: la fórmula tradicional que gana terreno por un uso particular

La inclinación hacia alternativas caseras, económicas y libres de químicos agresivos continúa sumando seguidores en el mundo de la limpieza . En este caso la combinación de hojas de laurel con vinagre blanco se consolida como un recurso multifuncional para el mantenimiento diario.

Aunque el laurel carga con una rica historia cultural, usado como emblema de victoria en la antigua Grecia y de poder regio en el Imperio Romano, actualmente trasciende el plano gastronómico para convertirse en un aliado de las tareas domésticas.

Al fusionarse con el vinagre, las propiedades desengrasantes y desodorizantes del ácido se equilibran con la fragancia herbal del laurel, matizando el penetrante olor a vinagre.

El laurel y el vinagre son una gran combinación para la limpieza.

Esta mezcla funciona como un limpiador ligero para remover la grasitud e higiene cotidiana en azulejos, porcelanatos y mesadas.

Además, ayuda a eliminar marcas de agua, huellas y depósitos leves de sarro, aportando brillo sin dejar residuos.

Por otro lado, aporta un aroma fresco mientras la solución desinfecta de forma superficial.

Paso a paso

Para este trabajo se necesitará un litro de agua, 5 o 6 hojas de laurel y una taza de vinagre blanco. Hervir las hojas de laurel en el agua durante unos minutos. Dejar enfriar por completo, retirar las hojas colando el líquido y mezclar con el vinagre blanco.

Por último, verter el preparado en un pulverizador o diluirlo en el balde de limpieza para aplicar con un paño de microfibra o trapo de piso.