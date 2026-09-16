Curioso amuleto: para qué sirve poner una hoja de laurel en la funda del teléfono

La ciencia respalda el uso de rituales como el del laurel en el teléfono para mejorar el foco y manejar la ansiedad. Se recomienda usar hojas secas.

Un curioso amuleto viene ganando terreno en los últimos meses. Muchas personas están guardando una hoja de laurel detrás de la funda del teléfono. En realidad se trata, según las creencias, de un recordatorio de prosperidad y metas personales.

Laurel en el celular El laurel no es un amuleto nuevo. Su fama como insignia de triunfo viene de la Antigua Grecia y Roma donde se coronaba con sus ramas a atletas, poetas y guerreros victoriosos. Con los siglos, la planta quedó asociada al éxito, la abundancia y la protección.

El laurel tiene un gran simbolismo. Traer este símbolo al presente cobra sentido si se piensa en el rol del smartphone: concentra el trabajo, las relaciones y proyectos. Por eso, muchos eligen poner la hoja seca allí, e incluso hay quienes escriben metas o fechas importantes sobre la superficie del laurel antes de colocarlo.

Aunque no existe evidencia de que la planta tenga poderes mágicos para atraer dinero o suerte, la ciencia sí respalda el impacto de los rituales en la mente humana:

Foco y motivación: funciona como un ancla visual. Cada vez que se mira el teléfono, se recuerda inconscientemente los objetivos propuestos.

Manejo de la ansiedad: las rutinas simbólicas brindan una sensación de control y ayudan a estructurar la intención diaria. Recomendaciones para probar la tendencia