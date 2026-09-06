Más allá de la cocina: las razones para hervir hojas de laurel en casa

El laurel es un elemento infaltable en la gastronomía, pero sus aplicaciones trascienden el plano culinario. En el último tiempo, la práctica de hervir sus hojas para aprovechar sus vapores aromáticos cobró popularidad como un método natural.

Esto sirve para mejorar el ambiente del hogar. Además, se rescata una costumbre ancestral que combina bienestar, limpieza y aromaterapia .

Al entrar en contacto con el agua hirviendo, esta planta libera compuestos volátiles que ofrecen diversas ventajas para el día a día.

Por un lado, funciona como un desodorante ambiental casero, ideal para eliminar aromas intensos tras cocinar y dejar un perfume fresco en las habitaciones.

Además, la inhalación de sus vapores ayuda a despejar las vías nasales durante cuadros de congestión, resfríos o episodios alérgicos.

También el laurel tiene un efecto relajante. Los aceites esenciales liberados contribuyen a disminuir la tensión acumulada, creando una atmósfera propicia para el descanso y la concentración.

Asimismo, su fragancia resulta molesta para mosquitos y pequeños insectos, sirviendo como alternativa a los plaguicidas sintéticos.

Desde la perspectiva de disciplinas como el Feng Shui, el vapor de laurel se utiliza en rituales de limpieza para renovar la carga energética de los ambientes.

Paso a paso para prepararlo

Para poner en práctica este truco solo se requiere colocar 5 o 6 hojas secas de laurel en un litro de agua y llevar a ebullición en una olla. Una vez levantado el hervor, basta con dejar el recipiente destapado para que la fragancia se expanda, o apagar el fuego y trasladar la olla con precaución por los distintos ambientes de la vivienda.

Para potenciar los resultados, se aconseja utilizar hojas secas porque concentran una mayor densidad de aceites.