La planta clave para transformar el jardín en un refugio para la mariposa monarca

Con el inicio de septiembre y la pronta llegada de la primavera, los espacios al aire libre vuelven a ganar protagonismo. En este contexto, incorporar plantas que favorezcan la biodiversidad es ideal sino también para atraer mariposas .

Una de las alternativas más destacadas es la asclepia, una planta de cultivo sencillo que resulta indispensable para el ciclo de vida de la mariposa monarca.

Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las especies de este género operan como plantas hospederas fundamentales para la especie.

Esto implica que su valor trasciende la simple belleza floral. Para los ejemplares adultos, las flores actúan como una fuente directa de néctar.

Mientras que para el desarrollo biológico, las hembras eligen su follaje para depositar los huevos , garantizando así que las orugas dispongan del alimento necesario al eclosionar.

Apta para espacios reducidos

No es necesario disponer de un jardín de grandes dimensiones para sumar esta especie al hogar. Cultivada en una maceta, la asclepia se desarrolla sin inconvenientes en balcones, patios o galerías siempre que reciba la luz solar adecuada.

A medida que aumentan las temperaturas de primavera, la planta rebrota y florece justo a tiempo para coincidir con la época de mayor actividad de estos insectos.