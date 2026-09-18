La Ciudad de Mendoza lanza un programa gratuito para emprendedores y pymes

La Ciudad de Mendoza , junto con la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pondrá en marcha “De la idea a la venta”, un ciclo de capacitación gratuito destinado a emprendedores , comerciantes y pequeñas y medianas empresas.

La propuesta tendrá siete encuentros virtuales semanales, en los que se abordarán distintas herramientas vinculadas con la creación y gestión de un negocio. El objetivo es brindar conocimientos que puedan aplicarse en áreas como marketing, comercialización, logística y ventas.

El programa estará a cargo de capacitadores de alcance nacional y se extenderá hasta el 19 de noviembre. Durante las jornadas, los participantes podrán incorporar herramientas orientadas a profesionalizar sus emprendimientos y fortalecer la actividad comercial.

El contenido estará organizado en siete encuentros temáticos, con herramientas para distintas etapas de un emprendimiento. La agenda incluye:

De esta manera, el recorrido propone abordar desde las primeras decisiones vinculadas con la puesta en marcha de un negocio hasta aspectos relacionados con su promoción, comercialización y venta digital.

Cómo participar de la capacitación gratuita

La actividad no tiene costo, aunque los cupos son limitados para favorecer una dinámica de trabajo interactiva durante los encuentros.

Las personas interesadas en participar deberán realizar una inscripción previa a través del formulario habilitado para el programa. La capacitación se desarrollará completamente de manera virtual y tendrá una frecuencia de un encuentro por semana.