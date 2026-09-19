Cortes de luz en Mendoza: qué zonas se verán afectadas este sábado y a partir de qué hora
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 19 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son tres los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este sábado 19/9
Tupungato
- En calle La Costa, entre Brantis e Independencia. En el barrio de Suboficiales y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Carril Nacional, entre 25 de mayo y Prolongación calle Pinilla. De 9.00 a 13.10 h.
San Rafael
- Entre calles Coronel Campos, Avenida el Libertador, Antártida Argentina y Fray Luis Beltrán y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.