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Cortes de luz en Mendoza: qué zonas se verán afectadas este sábado y a partir de qué hora

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 19 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son tres los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este sábado 19/9

Tupungato

  • En calle La Costa, entre Brantis e Independencia. En el barrio de Suboficiales y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En calle Carril Nacional, entre 25 de mayo y Prolongación calle Pinilla. De 9.00 a 13.10 h.

San Rafael

  • Entre calles Coronel Campos, Avenida el Libertador, Antártida Argentina y Fray Luis Beltrán y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.

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