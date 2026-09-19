Argentina lidera en nivel de inglés en Latinoamérica, pero persisten fuertes brechas

El nivel de inglés en Argentina sobresale dentro de la región. Según datos difundidos por la plataforma Loora, el país aparece entre los de mejor desempeño de Latinoamérica, aunque persisten brechas en la expresión oral y escrita, además de diferencias marcadas según la edad y la ubicación geográfica de los usuarios.

Los jóvenes y adultos jóvenes presentan un desempeño más sólido, mientras que las personas mayores de 41 años muestran mayores dificultades. El dato resulta relevante en un mercado laboral donde el manejo del idioma aparece entre las competencias buscadas para acceder a nuevas oportunidades profesionales.

El mapa argentino tampoco presenta una realidad uniforme ya que Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario aparecen entre las ciudades con mejores resultados en el manejo del idioma, mientras que Formosa, Jujuy, La Pampa y Catamarca registran niveles más bajos dentro de los datos analizados.

El informe indicó que, a nivel mundial, el inglés fue uno de los idiomas más elegidos en 2023 Foto: Shutterstock

La información expone una brecha geográfica en el acceso a la formación. Según el relevamiento de la plataforma, los mejores desempeños tienden a concentrarse en los grandes centros urbanos, mientras otras regiones enfrentan mayores dificultades para alcanzar los mismos niveles de aprendizaje.

El interés profesional ocupa un lugar central entre quienes buscan aprender el idioma. De acuerdo con los datos de usuarios de Loora, el 72% estudia inglés con el objetivo de avanzar laboralmente.

La compañía también sostiene que el 98,5% de los empleadores analizados en 38 economías desarrolladas evalúa formalmente las competencias en inglés durante sus procesos de contratación. Al mismo tiempo, señala que el costo de un tutor humano online puede alcanzar los US$50 por hora, un valor que limita el acceso para una parte de los estudiantes.

Si las empresas eliminan las puertas tradicionales de entrada al mercado laboral sin crear nuevas formas de aprendizaje, podrían quedarse sin los seniors que necesitarán mañana. Archivo.

Ese escenario ayuda a explicar por qué el aprendizaje del idioma mantiene un vínculo directo con las expectativas de crecimiento profesional. Según los datos difundidos, la fluidez en inglés aparece asociada a objetivos como acceder a un mejor empleo, conseguir un ascenso o ampliar las posibilidades de ingreso a una universidad, especialmente entre quienes buscan competir en mercados laborales más amplios.

La inteligencia artificial gana espacio

La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez mayor en el aprendizaje de idiomas. Una de sus principales características es la posibilidad de practicar las 24 horas y adaptar las conversaciones al nivel, los objetivos y los intereses de cada usuario.

Loora sostiene que su sistema se nutre de cientos de millones de interacciones reales y busca diferenciarse de los modelos de lenguaje generalistas, que están diseñados para múltiples tareas y no específicamente para el proceso de adquisición de un idioma. La plataforma asegura haber superado las 200 millones de interacciones y alcanzar a 15 millones de estudiantes en distintos países.

En Argentina, informa contar con cerca de 260.000 usuarios, un 40% más que un año atrás. Además, la empresa recaudó US$22 millones en una ronda Serie B y acumula US$43,25 millones de financiamiento desde 2021. El capital será destinado a investigación e ingeniería en IA, infraestructura de datos y expansión internacional. Durante el último año también desarrolló su negocio B2B y firmó acuerdos con más de 100 corporaciones, gobiernos y universidades.