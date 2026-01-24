Las mujeres argentinas superan en nivel de inglés a los hombres: por qué

Un informe internacional ubicó a la Argentina como el país de América Latina donde las mujeres lideran el aprendizaje del inglés , en contraposición con la tendencia regional que presenta ventajas a favor de los hombres.

El estudio, elaborado por EF Education First, señaló que las argentinas alcanzan niveles iguales o superiores de dominio del idioma en comparación con los hombres, y posicionó al país como un caso singular en el continente.

El relevamiento forma parte del Índice de Dominio del Inglés (EF EPI), que desde 2011 analiza la relación entre el manejo del idioma y variables como desarrollo económico, inversión educativa y equidad de género. La edición 2025 del informe abarcó a 123 países y más de 2,2 millones de personas, lo que representó un aumento de siete naciones respecto al año anterior.

En el análisis regional, la mayoría de los países latinoamericanos mantiene brechas de género en detrimento de las mujeres. Sin embargo, Argentina presentó resultados que revirtieron ese patrón, con mujeres que igualaron o superaron a los hombres en los niveles de inglés alcanzados. Este desempeño fue interpretado como un indicador positivo en términos de acceso a competencias clave para la inserción en el mercado laboral y en entornos académicos internacionales.

En ese contexto, Micaela Apóstol, Country Product Manager de EF para Argentina y Uruguay, explicó: “Las mujeres argentinas sienten desde temprano que dominar el idioma inglés las impulsa a competir en un mundo cada vez más global. Lo eligen como herramienta para expandir sus horizontes profesionales, para acceder a mejores trabajos, becas, capacitaciones internacionales y redes globales”.

El informe también analizó las diferencias de género en distintos grupos etarios. Según los resultados, la brecha es más amplia entre las generaciones jóvenes, con una diferencia de hasta 14 puntos a favor de los hombres. Sin embargo, ese margen disminuye con la edad y se reduce a solo tres puntos entre personas mayores de 40 años. Esta evolución sugiere que el acceso sostenido al idioma a lo largo del tiempo permite acortar las desigualdades iniciales.

A nivel global, las diferencias entre hombres y mujeres en el dominio del inglés se mantienen como un desafío. En cuarenta países, los hombres presentan niveles significativamente más altos, con diferencias de al menos 20 puntos, cifra que se mantiene respecto del año anterior. En ese contexto, el caso argentino aparece como una excepción con implicancias en términos de igualdad de oportunidades.

Por qué las mujeres argentinas superan a los hombres en el nivel de inglés

El desempeño destacado de las mujeres argentinas se relaciona también con su participación en sectores estratégicos de la economía y la educación, donde el conocimiento del inglés es un requisito habitual. Según EF, el dominio del idioma amplía las posibilidades de desarrollo profesional, inserción en entornos internacionales y acceso a información académica, factores que contribuyen a una mayor equidad en el mercado laboral.

En Argentina, esta tendencia también se refleja en los equipos locales. Actualmente, las tres posiciones de gerencia de producto están en manos de mujeres. Según datos de la firma, este hecho refuerza el vínculo entre el dominio del inglés y el crecimiento profesional femenino dentro y fuera del ámbito corporativo.