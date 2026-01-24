La tormenta dejó calles anegadas, árboles caídos y cortes en la Ciudad de Mendoza

La tormenta intensa y el viento provocaron caídas de ramas y árboles en distintos puntos de la capital, con un operativo que se extendió hasta la madrugada.

La fuerte tormenta que se desató el viernes por la noche y se extendió durante la madrugada del sábado dejó múltiples complicaciones en la Ciudad de Mendoza, con calles anegadas, árboles caídos y cortes de tránsito en distintos puntos del ejido urbano.

La lluvia intensa, acompañada por ráfagas de viento y arrastre de sedimentos, provocó la caída de ramas, árboles de gran porte y cables, lo que obligó a desplegar un operativo durante varias horas para despejar calzadas y asistir en las zonas más afectadas. Las tareas comenzaron durante la noche y continuaron durante la mañana, con trabajos que aún seguían activos en algunos sectores.

Según la información oficial, en total, durante el temporal intervinieron más de 70 personas entre preventores, agentes de tránsito y personal de servicios públicos. Se dispusieron móviles de patrullaje, controles a pie y cortes preventivos en al menos nueve sectores donde los árboles caídos impedían la circulación o representaban un riesgo para peatones y conductores.

Las intervenciones se concentraron, entre otros puntos, en calles del microcentro y barrios cercanos como Colón, Perú, Rivadavia, Tiburcio Benegas, Rufino Ortega y Montevideo, donde fue necesario retirar ramas de gran tamaño, trozar troncos y liberar la calzada. En algunos casos, los trabajos debieron coordinarse previamente con la empresa distribuidora de energía debido a la afectación del tendido eléctrico.

Desde el municipio señalaron que continúa vigente la probabilidad de tormentas con granizo, por lo que se mantiene el estado de alerta y se solicita circular con precaución. Ante emergencias, se recuerda que están habilitadas las líneas 911 y 147.