Curso de inglés gratis en CABA: quiénes pueden anotarse y cómo funciona el curso

A muchos les pasa igual: se anotan en inglés, arrancan con entusiasmo y, por falta de tiempo, lo dejan. Por eso gana terreno un formato distinto: estudiar sin depender de horarios fijos. En la Ciudad de Buenos Aires, el programa Ciudad Bilingüe propone una cursada online, asincrónica y autoasistida.

Está pensada para avanzar con actividades dentro de una plataforma. El ingreso se ordena con un examen de nivelación y, desde ahí, cada estudiante sigue el nivel que le corresponde.

Quiénes pueden anotarse al curso de inglés El alcance es amplio. Pueden inscribirse vecinos de la Ciudad y también quienes trabajen o estudien en sectores considerados estratégicos. En la lista aparecen salud (médicos, enfermeros y técnicos), educación, seguridad (oficiales y bomberos), tránsito y tareas administrativas. También se incluyen rubros ligados al movimiento cotidiano de personas: comercio, gastronomía, turismo y choferes. La idea es sumar una herramienta concreta para el trabajo y el servicio, sin exigir presencialidad.

Desde el 3 de junio, se dicta en el CIC Nº 1 un curso para practicar inglés en situaciones cotidianas. Foto: archivo MDZ Desde el 3 de junio, se dicta en el CIC Nº 1 un curso para practicar inglés en situaciones cotidianas. Foto: archivo MDZ El recorrido está dividido en 10 niveles y se apoya en contenidos asociados al Marco Común Europeo de Referencia. Cada nivel tiene una carga estimada de 50 horas de trabajo en la plataforma. El esquema incluye ejercicios periódicos y tres evaluaciones: la prueba de ubicación, una instancia intermedia y un examen final. Si alguien no hace el test inicial, el sistema lo asigna por defecto al nivel de inicio. Y cuando se aprueba un nivel, se habilita el siguiente sin repetir la nivelación. Además, una vez por mes se envían por mail las constancias de finalización a quienes aprobaron en los últimos 30 días.

Certificación y puntos digitales para cursar con apoyo El programa también ofrece respaldo formal. Según la información oficial, al completar y aprobar los niveles correspondientes, el ISC emite una certificación final con 12 créditos, válida para sumar puntaje en la carrera administrativa del Estado. Y para quienes no tienen computadora o una conexión estable, existen puntos digitales: espacios con equipamiento y personal capacitado para acompañar el uso de la plataforma. Durante el receso de verano 2026, la Ciudad informó que el acceso a las sedes habilitadas se organiza con turno previo, validación con DNI y un tiempo máximo de uso por turno.