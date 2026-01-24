Hasta cuándo continuará esta ola de calor en el AMBA

En el marco de la ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó hasta cuándo se esperan temperaturas extremas en Buenos Aires.

El lunes será el día más sofocante de la semana en esta ola de calor en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que la ola de calor continuará en el Área Metropolitana de Buenos Aires( AMBA) durante los próximos días, con marcas térmicas elevadas y un pico de temperaturas previsto para el comienzo de la semana. Según el pronóstico oficial, las máximas volverán a superar los 33 grados y podrían alcanzar los 36°.

Los especialistas indicaron que el calor se mantendrá de manera sostenida, con jornadas mayormente soleadas y escasas probabilidades de lluvias, lo que intensificará la sensación térmica.

Para este sábado se espera una mínima de 23° y una máxima de 33°, con cielo mayormente nublado, sin precipitaciones y viento leve del sector norte. El domingo presentará condiciones similares, con una mínima de 24°, máxima de 33° y un ambiente muy caluroso durante toda la jornada.

Ola de calor: ¿se esperan lluvias? El lunes será el día más sofocante de la semana, con una mínima de 26° y una máxima que podría trepar hasta los 36°. El cielo estará parcialmente nublado y continuará el viento del norte. El martes, en tanto, se anticipa una mínima de 23° y una máxima de 34°, con leve chance de chaparrones aislados, aunque sin alivio térmico significativo.

Hacia mitad de semana, el miércoles mostrará un leve descenso de temperatura, con una máxima estimada en 31° y viento del sur, mientras que el jueves y viernes se mantendrán condiciones calurosas, con máximas entre 31° y 32°, y cielo parcialmente nublado.