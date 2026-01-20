Vuelve la ola de calor con todo a Buenos Aires: cuándo estalla el termómetro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana de calor intenso con registros sostenidos por encima de los 22°C, con máximas que rozarán los 34°C.
Después de dos días de fresquito en pleno verano, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sorprendió al revelar una marcada suba en las temperaturas para los próximos días. Según el informe, vuelve la ola de calor a Buenos Aires, con sol predominante, escasa nubosidad y un combo de factores que obligan a extremar los cuidados.
La característica principal será la persistencia de registros máximos elevados, con jornadas consecutivas de más de 22°C a partir del jueves, lo que marca un patrón sostenido de altas temperaturas que se extenderá hasta el fin de semana.
¿Cómo estará el tiempo esta semana?
- El martes presenta una jornada con termómetros oscilando entre 19°C y 29°C. El sol pleno dominará el mediodía, seguido por una tarde luminosa con pocas nubes. La noche traerá cielo apenas cubierto, acompañado por ráfagas de viento que podrían refrescar levemente el ambiente.
- Para el miércoles, la temperatura subirá un escalón más, con registros que irán desde los 21°C hasta los 31°C. La estabilidad meteorológica será la protagonista, bajo un cielo mayormente despejado que aportará un ambiente más pesado hacia las horas de la tarde.
- El jueves marcará el inicio oficial del período más exigente. La mínima se ubicará en 22°C y la máxima alcanzará los 32°C, profundizando la sensación térmica. La nubosidad variable atravesará toda la jornada, aunque habrá momentos de sol que intensificarán el calor.
- El viernes replicará ese patrón térmico, manteniendo los valores altos con cielo cambiante. La persistencia del calor será notable desde las primeras horas de la madrugada hasta entrada la noche.
¿Qué se espera para el fin de semana?
- El sábado será el día más exigente de toda la semana. Las temperaturas se moverán entre 22°C de mínima y 34°C de máxima, bajo un cielo mayormente soleado que solo será interrumpido por algunas nubes aisladas. Estas condiciones convertirán al sábado en la jornada de mayor intensidad calórica del período.
- Para el domingo, las condiciones se mantendrán similares, con 22°C de mínima y 32°C de máxima. La continuidad del buen tiempo, el sol predominante y el ambiente típicamente veraniego reforzarán la señal de calor sostenido en el cierre de la semana.