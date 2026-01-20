Vuelve la ola de calor con todo a Buenos Aires: cuándo estalla el termómetro

Después de dos días de fresquito en pleno verano, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sorprendió al revelar una marcada suba en las temperaturas para los próximos días. Según el informe, vuelve la ola de calor a Buenos Aires, con sol predominante, escasa nubosidad y un combo de factores que obligan a extremar los cuidados.