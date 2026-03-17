Multa millonaria a Flybondi por cancelar un vuelo en el aeropuerto de Neuquén

La empresa deberá abonar casi $230 millones tras la cancelación de un vuelo a Aeroparque y la falta de información a los pasajeros en el mostrador

El Gobierno de Neuquén sancionó a Flybondi con una multa de $228.917.600 por incumplimientos en la atención a usuarios en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, tras la cancelación de un vuelo a Aeroparque y la falta de información adecuada en el mostrador.

La actuación se originó a partir del Acta de Inspección N° 01/2026, realizada el 12 de enero, luego de reiterados reclamos de pasajeros que esperaban viajar a Buenos Aires. Durante el control, los inspectores del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos verificaron que varios usuarios solicitaban información sobre la cancelación del vuelo F05301 programado para las 9:30, y constataron que no había personal de la empresa para brindar respuestas.

Multas a Flybondi por incumplimiento en Neuquén Además, los inspectores advirtieron que en el lugar no había cartelería con datos identificatorios, razón social, CUIT ni horarios de atención. Por estas razones, el Gobierno imputó a Flybondi por presuntas infracciones a los artículos 4° y 8 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.