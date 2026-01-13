Jornadas complicadas para Flybondi: 125 vuelos cancelados y más de 20.000 pasajeros afectados

La aerolínea low cost Flybondi canceló 125 vuelos domésticos y regionales, lo que representa una cuarta parte de su programación prevista.

A días del comienzo del 2026, Flybondi atravesó una nueva ola de cancelaciones que impactó de lleno en la temporada alta de viajes. La aerolínea low cost canceló 125 vuelos domésticos y regionales, lo que equivale a cerca del 25% de su programación, y dejó a más de 20.000 pasajeros afectados, teniendo en cuenta que sus aviones cuentan con una capacidad promedio de 180 asientos.

Las explicaciones de Flybondi ante la ola de vuelos cancelados Según detallan el problema desde la empresa, las cancelaciones se debieron a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”. No obstante, Flybondi aclaró que, en el mismo período, logró operar efectivamente más de 520 vuelos nacionales e internacionales y trasladó a más de 94.000 pasajeros. Del total de vuelos suspendidos, 30 correspondieron a la jornada de ayer.

flybondi aviones volando (2) Un ranking elaborado por la firma Amadeus ubicó a Flybondi como la segunda aerolínea más impuntual del país. Alf Ponce Mercado / MDZ La empresa también indicó que el cierre temporal del aeropuerto internacional de Ezeiza el viernes por la tarde influyó en la situación, ya que generó un “efecto de arrastre” que complicó la operación de los días siguientes.

En relación con los pasajeros afectados, Flybondi señaló que su equipo de atención al cliente prioriza la reubicación en los vuelos disponibles más cercanos a la fecha y horario original. Sin embargo, advirtió que esta tarea se vuelve más compleja al inicio de la temporada alta debido al elevado nivel de ocupación que presentan los vuelos.

Cómo Flybondi crece el país Fundada en 2018 bajo la política de cielos abiertos impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, Flybondi fue la primera aerolínea low cost en operar en la Argentina y marcó el camino para la llegada de competidoras como JetSmart. Su estrategia de tarifas agresivas le permitió un rápido crecimiento, aunque también acumuló reiterados conflictos operativos.