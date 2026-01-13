PlayStation 5 a precio de remate: ARCA subasta más de 50 consolas en febrero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), organismo que reemplazó a la Afip en la gestión de bienes incautados, anunció una subasta que promete captar la atención de gamers y revendedores: más de 50 consolas Sony PlayStation 5 saldrán a remate el próximo 5 de febrero de 2026, entre las 11:00 y las 19:40 horas, mediante la plataforma del Banco Ciudad.

Los lotes estarán disponibles en Pringles 552, Ciudad de Formosa, y podrán ser exhibidos de manera presencial los días 26 y 27 de enero, de 9 a 12 horas. Como es habitual, la mercadería se vende “en el estado en que se encuentra y exhibe”, tributa IVA del 21% y no se realizan envíos.

Los precios base arrancan en $220.410, lo que convierte a la subasta en una oportunidad para quienes buscan acceder a una consola de última generación a valores competitivos. Entre los lotes destacados figuran una PlayStation 5 Pro de 2TB, disc-free, con control DualSense, y otra PS5 de 1TB con unidad de disco, dos juegos incluidos y control inalámbrico. En ambos casos, se trata de mercadería nueva con caja, aunque el funcionamiento no está controlado.

ARCA aclaró que los compradores tendrán una única instancia de revisión al momento de la entrega. Allí podrán desistir del retiro si detectan algún inconveniente, pero una vez firmadas las actas de conformidad no se admitirán reclamos posteriores.

La subasta forma parte del calendario habitual de ARCA y Banco Ciudad, que cada mes ofrece bienes incautados o recuperados por distintos organismos públicos. En este caso, el atractivo es evidente: la PlayStation 5 sigue siendo una de las consolas más buscadas del mercado, y la posibilidad de conseguirla en una subasta oficial genera expectativa tanto en usuarios como en revendedores.

Cómo participar

La subasta de las consolas PlayStation 5 se realizará de manera online a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad. Para poder intervenir, los interesados deben registrarse previamente en el sitio oficial y seleccionar el lote de su interés.

Como requisito, se solicita un depósito en garantía, que suele rondar el 10% del precio base de cada producto. Una vez cumplido este paso, el participante queda habilitado para ofertar en la jornada del 5 de febrero de 2026, dentro del horario asignado a cada lote.

Es importante tener en cuenta que los lotes se abren en intervalos de pocos minutos, por lo que conviene revisar el cronograma con anticipación y estar conectado en el momento exacto en que comienza la puja.