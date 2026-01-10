ARCA simplifica el trámite de domicilio fiscal y habilita su modificación online

ARCA redefine el régimen de domicilio fiscal y digitaliza el trámite para contribuyentes, con menos burocracia y más agilidad.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una modificación clave en el régimen de domicilio fiscal con el objetivo de reducir la carga administrativa y avanzar en la digitalización de los trámites. A través de la Resolución General 5809/2026, el organismo reemplazó normas vigentes desde hace más de una década y estableció un nuevo procedimiento.

Qué se entiende por domicilio fiscal La medida redefine qué se considera domicilio fiscal según el tipo de contribuyente. En el caso de las personas humanas, se tomará como referencia el lugar donde desarrollan efectivamente su actividad. Si no cuentan con un establecimiento fijo o trabajan en relación de dependencia, se considerará el domicilio real. Para las personas jurídicas, en tanto, el domicilio fiscal será el sitio donde se ejerce la administración superior, ejecutiva o gerencial de la empresa.

ARCA ofrece la opción de hacer Presentaciones Digitales Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ ARCA podrá constituir de oficio un domicilio fiscal si el denunciado es incorrecto. ALF PONCE MERCADO / MDZ Uno de los cambios centrales es la digitalización total del trámite de modificación del domicilio fiscal. A partir de marzo, el procedimiento deberá realizarse a través del servicio web “Sistema Registral”, utilizando Clave Fiscal nivel 3 o superior. Allí se completa el formulario electrónico 420/D y, en caso de que el domicilio no figure entre los verificados por el sistema, se deberán adjuntar constancias probatorias en formato digital. Según la validación, el domicilio podrá quedar en estado “Confirmado”, “Declarado por Internet” o “Inexistente-Desconocido”.

Facultades de ARCA La resolución también amplía las facultades de ARCA para actuar de oficio cuando detecta irregularidades. El organismo podrá constituir un domicilio fiscal si el declarado resulta inexistente, incorrecto o no se corresponde con la actividad real del contribuyente. Además, podrá establecer un domicilio fiscal alternativo válido para notificaciones, sin que ello libere al responsable de regularizar su situación.