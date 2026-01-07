ARCA: cuánto se puede transferir sin tener problemas fiscales en enero de 2026

Realizar transferencias bancarias o a través de billeteras virtuales es una práctica habitual, pero durante enero de 2026 puede generar inconvenientes si no se cumplen ciertos requisitos de control fiscal. Los organismos de recaudación como ARCA mantienen activos sistemas de monitoreo que analizan los movimientos de dinero y detectan posibles irregularidades.

Especialistas advierten que una mala práctica o la falta de documentación puede derivar en pedidos de información, sanciones económicas o bloqueos temporales de cuentas.

Algunas prácticas suelen levantar las sospechas del organismo recaudador nacional. Esas son:

Cuando una entidad financiera solicita datos sobre una operación o el origen de los fondos, es fundamental responder en tiempo y forma. No hacerlo puede hacer que la transferencia sea considerada sospechosa y quede bajo análisis de los organismos de control.

Incluso cuando se trata de transferencias entre cuentas propias , es necesario contar con comprobantes que respalden el origen de los fondos, como recibos de sueldo, facturas o declaraciones juradas. La ausencia de respaldo puede activar alertas automáticas.

Realizar operaciones por montos elevados sin respaldo

Transferir cifras altas sin una razón clara o sin documentación que lo justifique puede generar revisiones adicionales por parte de los bancos y del ente recaudador.

Superar los límites mensuales permitidos

Para personas físicas, el tope mensual de transferencias, acreditaciones, saldos y movimientos en billeteras virtuales es de 50 millones de pesos. En el caso de personas jurídicas, el límite es de 30 millones. Además, las extracciones de efectivo no pueden superar los 10 millones mensuales, y ese mismo monto rige como tope para compras realizadas como consumidor final.

Las transferencias entre cuentas propias no están exentas de control Foto: Freepik Las transferencias que investiga ARCA

Qué sucede si se exceden los montos

Cuando una persona supera los límites establecidos, las entidades financieras deben informar esos movimientos a la autoridad fiscal. A partir de allí, el organismo puede solicitar documentación adicional para verificar el origen del dinero involucrado.

Si no se logra justificar correctamente la operación, el contribuyente puede enfrentar multas económicas e incluso el bloqueo temporal de sus cuentas, hasta que la situación sea aclarada.

Por eso, recomiendan llevar un control detallado de los movimientos financieros y conservar toda la documentación que respalde ingresos y transferencias, para evitar complicaciones innecesarias.