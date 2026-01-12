Monotributo 2026: las cuatro fechas que te ordenan enero y febrero y evitan problemas

Enero suele traer doble presión para quienes están en el Monotributo : la actividad se reactiva, pero también aparecen recordatorios, topes y vencimientos que no esperan. En 2026, el arranque del año concentra decisiones prácticas: pagar a tiempo, revisar si la categoría todavía corresponde y, si hace falta, recategorizarse.

La lógica es simple, aunque demande paciencia: la recategorización se define por lo que pasó en los últimos 12 meses y se apoya en los parámetros oficiales del régimen.

El calendario se entiende mejor si se lo baja a hitos. El martes 13 de enero se conoce el IPC de diciembre 2025, dato que completa la inflación del semestre julio-diciembre y se usa para actualizar referencias de este período. El martes 20 de enero vence el pago del Monotributo del período enero 2026, con una fecha única para todos los CUIT. El sábado 31 de enero marca el cierre de vigencia de la tabla aplicada desde el 1 de agosto de 2025 .

Y el jueves 5 de febrero es el límite para hacer la recategorización del semestre, con base en la actividad de enero a diciembre de 2025.

ARCA recuerda que la recategorización es semestral, se concentra en febrero y agosto , y requiere evaluar si los parámetros quedaron por encima o por debajo de la categoría actual. Si no hubo variaciones, no hay trámite obligatorio: se mantiene el encuadre vigente. La revisión toma la facturación de los últimos 12 meses y, según el caso, contempla otros indicadores del régimen, como alquileres, consumo eléctrico o superficie afectada. Además, el organismo contempla la recategorización “de oficio” cuando detecta inconsistencias o desvíos frente a lo declarado.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cuánto se paga en enero 2026, categoría por categoría

Para enero rige la tabla con valores de aplicación desde el 1 de agosto de 2025. En varias categorías, el total mensual cambia según se trate de servicios o venta de bienes. Los importes totales informados por ARCA quedan así: A $37.085,74; B $42.216,41; C $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (venta); D $63.357,80 / $61.824,18; E $89.714,31 / $81.070,26; F $112.906,59 / $97.291,54; G $172.457,38 / $118.920,05; H $391.400,62 / $238.038,48; I $721.650,46 / $355.672,64; J $874.069,29 / $434.895,92; K $1.208.890,60 / $525.732,01.

Con esos números sobre la mesa, conviene hacer un control corto antes de tocar la categoría. Sumar ingresos facturados entre enero y diciembre de 2025 es el primer paso. El segundo es confirmar el tipo de actividad, porque en categorías medias y altas la diferencia entre servicios y venta es fuerte. También vale revisar variables que suelen olvidarse en el apuro, como alquileres o energía, cuando aplican. Y un detalle para ordenar el mes: esa tabla vigente se sostiene hasta el 31 de enero, por eso enero se paga con esos valores.

En cuanto al pago, ARCA marca un vencimiento puntual: el Monotributo del período enero 2026 vence el 20/01/2026, sin segmentación por terminación de CUIT. Se puede abonar con medios electrónicos, débito automático o plataformas habilitadas. Para evitar recargos y notificaciones, el mejor plan es no dejarlo para último momento: ordenar la facturación anual, chequear parámetros y, si corresponde, recategorizar antes del 5 de febrero.