Monotributo de ARCA: cuándo pagar y qué hacer antes de la recategorización

ARCA recordó los plazos y requisitos de la recategorización del monotributo, que debe hacerse en febrero y agosto.

El monotributo tiene un vencimiento clave en enero y, poco después, llega uno de los trámites más importantes del régimen simplificado: la recategorización. Desde ARCA recuerdan que el pago mensual debe realizarse hasta el día 20 de cada mes y que en febrero se abre el plazo para revisar la categoría correspondiente según la actividad del último año.

En primer lugar, el pago del monotributo de enero vence el 20, o el primer día hábil siguiente si la fecha coincide con un feriado o fin de semana. Cumplir con este vencimiento es fundamental para mantener el régimen al día y evitar intereses o sanciones.

Cuándo se hace la recategorización del monotributo Una vez abonado el monotributo de enero, los contribuyentes deben prepararse para la recategorización, que se realiza dos veces al año: en febrero y en agosto. En el caso de febrero, el trámite suele estar habilitado hasta los primeros días del mes, aproximadamente hasta el 5 de febrero, según el cronograma que define ARCA.

La recategorización consiste en analizar si, durante los últimos 12 meses, el monotributista mantuvo los parámetros de su categoría actual o si debe subir o bajar de escala.

El monotributo combina en una sola cuota el pago de impuestos, aportes jubilatorios y obra social. En abril 2025, los valores varían según la categoría y el tipo de actividad del contribuyente. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA puede aplicar recategorización automática si detecta inconsistencias en los ingresos declarados. Foto: Walter Moreno/MDZ Qué hay que revisar antes de recategorizarse Antes de iniciar el trámite, es clave reunir y revisar toda la información necesaria. ARCA toma en cuenta cuatro parámetros principales: los ingresos brutos acumulados, el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y, en caso de corresponder, los alquileres devengados.