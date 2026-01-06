Monotributo de ARCA: cuándo pagar y qué hacer antes de la recategorización
ARCA recordó los plazos y requisitos de la recategorización del monotributo, que debe hacerse en febrero y agosto.
El monotributo tiene un vencimiento clave en enero y, poco después, llega uno de los trámites más importantes del régimen simplificado: la recategorización. Desde ARCA recuerdan que el pago mensual debe realizarse hasta el día 20 de cada mes y que en febrero se abre el plazo para revisar la categoría correspondiente según la actividad del último año.
En primer lugar, el pago del monotributo de enero vence el 20, o el primer día hábil siguiente si la fecha coincide con un feriado o fin de semana. Cumplir con este vencimiento es fundamental para mantener el régimen al día y evitar intereses o sanciones.
Cuándo se hace la recategorización del monotributo
Una vez abonado el monotributo de enero, los contribuyentes deben prepararse para la recategorización, que se realiza dos veces al año: en febrero y en agosto. En el caso de febrero, el trámite suele estar habilitado hasta los primeros días del mes, aproximadamente hasta el 5 de febrero, según el cronograma que define ARCA.
La recategorización consiste en analizar si, durante los últimos 12 meses, el monotributista mantuvo los parámetros de su categoría actual o si debe subir o bajar de escala.
Qué hay que revisar antes de recategorizarse
Antes de iniciar el trámite, es clave reunir y revisar toda la información necesaria. ARCA toma en cuenta cuatro parámetros principales: los ingresos brutos acumulados, el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y, en caso de corresponder, los alquileres devengados.
El dato más relevante suele ser la facturación anual, ya que define en qué categoría debe ubicarse el contribuyente. Por eso, se recomienda controlar todas las facturas emitidas en los últimos 12 meses y verificar que coincidan con los registros del sistema.
Cómo hacer la recategorización paso a paso
El trámite se realiza de manera online, ingresando al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal. Una vez dentro, hay que seleccionar la opción “Recategorizarme”, revisar la categoría actual, cargar la facturación anual y completar los datos solicitados sobre la actividad. Al finalizar, el sistema informa la nueva categoría y permite descargar la credencial actualizada. El proceso es gratuito y demora, en promedio, unos 15 minutos.