Recategorización del monotributo: hasta qué día hay tiempo para hacerla

La recategorización del monotributo permite ajustar la cuota según ingresos y actividad real: cómo y cuándo hacerlo.

La recategorización del monotributo es un trámite semestral obligatorio para algunos contribuyentes. Foto: Walter Moreno/MDZ

La recategorización del monotributo es un trámite que deben realizar los contribuyentes inscriptos dos veces al año para verificar si continúan en la categoría correspondiente o si, por cambios en sus ingresos y parámetros, deben modificarla. El objetivo es ajustar correctamente la cuota mensual y evitar inconsistencias con la actividad económica real.

Según el régimen vigente aplicado por ARCA, los plazos de recategorización están fijados en febrero y agosto. Para el primer semestre de 2026, el período se extiende hasta el 5 de febrero, último día hábil para evaluar y, si corresponde, actualizar la categoría en función de los ingresos, alquileres, superficie del local o consumo de energía de los últimos 12 meses.

Quiénes deben recategorizarse Contribuyentes que hayan registrado cambios en sus ingresos o parámetros clave.

Aquellos que superen o reduzcan los límites de la categoría actual.

Quienes tengan más de seis meses de actividad y deban ajustar su encuadre. No es obligatorio recategorizarse si no hubo variaciones o si el contribuyente tiene menos de seis meses de actividad. En esos casos, se mantiene la categoría vigente.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Monotributo: la recategorización se habilita los últimos días de enero. Foto: Archivo MDZ Cómo hacer el trámite en ARCA La recategorización se realiza a través del portal de ARCA, en el servicio Monotributo. El sistema incorpora una opción simplificada que muestra automáticamente la facturación anual, lo que facilita la evaluación y el cumplimiento de la obligación dentro del plazo establecido.