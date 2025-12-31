Cómo regularizar las deudas de monotributo de ARCA antes de fin de año

ARCA recuerda a los monotributistas la importancia de regularizar deudas y preparar la recategorización.

En diciembre, muchos monotributistas aprovechan para ponerse al día con sus obligaciones en ARCA. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, muchos monotributistas aprovechan diciembre para regularizar deudas y ponerse al día con sus obligaciones ante ARCA. Estar al día no solo evita intereses y sanciones, sino que también resulta clave de cara a la recategorización obligatoria que se realiza en febrero.

El pago mensual del monotributo vence el día 20 de cada mes. Si esa fecha coincide con un feriado o día no hábil, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente. Actualmente, todas las categorías deben abonar la cuota exclusivamente por medios electrónicos, sin necesidad de concurrir de manera presencial a una entidad de cobro.

Entre las opciones disponibles, los contribuyentes pueden pagar a través de homebanking, cajeros automáticos de las redes Banelco o Link, débito automático en cuenta bancaria, tarjetas de crédito o mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP). Este último se obtiene ingresando con clave fiscal al servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, donde se detallan los períodos adeudados y el importe a cancelar.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ El sistema permite consultar períodos impagos y realizar el pago inmediato.Foto: Archivo MDZ Cómo consultar deudas en ARCA Desde el portal de ARCA, al ingresar a la opción “Presentación de DDJJ y Pagos”, el sistema muestra los períodos impagos y habilita la posibilidad de seleccionarlos para generar el volante y realizar el pago correspondiente de manera inmediata.

Más allá de ponerse al día con las cuotas, los monotributistas deben tener en cuenta que en febrero se abre un nuevo período de recategorización. Este trámite consiste en evaluar los parámetros de los últimos 12 meses, como ingresos, superficie del local, alquileres y consumo de energía, para confirmar si corresponde mantener la categoría actual o modificarla. No deben recategorizarse quienes conserven los mismos valores ni quienes tengan menos de seis meses de actividad.