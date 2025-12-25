Monotributo enero 2026: cuánto hay que pagar en ARCA
ARCA actualizó los valores del Monotributo en el 2026: cuánto hay que pagar según categoría en el primer mes de año y cuándo es la recategorización.
El Monotributo es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes que unifica en una sola cuota mensual el pago de IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y obra social. De esta manera, se facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y se evita la complejidad de tributos separados.
A partir del 2026, se espera que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualice los valores que deberán abonar los inscriptos, con cuotas que varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio).
Cuánto se paga por categoría en enero 2026
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C Servicios $49.435,58 – Comercio $48.320,22
- Categoría D Servicios $63.357,80 – Comercio $61.824,18
- Categoría E Servicios $89.714,31 – Comercio $81.070,26
- Categoría F Servicios $112.906,59 – Comercio $97.291,54
- Categoría G Servicios $172.457,38 – Comercio $118.920,05
- Categoría H Servicios $391.400,62 – Comercio $238.038,48
- Categoría I Servicios $721.650,46 – Comercio $355.672,64
- Categoría J Servicios $874.069,29 – Comercio $434.895,92
- Categoría K Servicios $1.208.890,60 – Comercio $525.732,01
El monto a pagar en el Monotributo depende de la categoría asignada, que se calcula en función de la facturación anual, la superficie afectada a la actividad, el consumo eléctrico y los gastos de alquiler del local comercial, si los hubiera. Además, la recategorización obligatoria será en febrero de 2026, cuando los contribuyentes deberán actualizar su situación de acuerdo con los ingresos del último año.
Qué es la recategorización y cómo se hace
La recategorización es el proceso mediante el cual cada monotributista debe revisar su situación y actualizar la categoría en la que está inscripto, de acuerdo con los ingresos obtenidos en los últimos 12 meses y otros parámetros como superficie afectada, consumo eléctrico y alquiler del local. Se realiza de manera obligatoria dos veces al año a través de la plataforma digital de ARCA, donde el contribuyente ingresa con su clave fiscal, carga los datos correspondientes y confirma la nueva categoría que le corresponde.