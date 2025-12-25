PAMI brinda sillas de ruedas: quiénes pueden pedirlas y cómo hacer el trámite

PAMI ofrece al afiliado la posibilidad de acceder a silla de ruedas: cómo realizar el trámite online o en agencias.

PAMI brinda sillas de ruedas a sus afiliados según la necesidad médica. Foto: Archivo MDZ

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) brinda a las personas afiliadas distintos elementos ortopédicos según su patología, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas. Entre ellos, se encuentra la silla de ruedas, un recurso fundamental para quienes tienen movilidad reducida.

¿Quién puede realizar el trámite? El pedido de la silla de ruedas puede ser gestionado por:

La persona afiliada.

Su apoderado/a o familiar.

El médico tratante, si está habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME). silla de ruedas.jpg El trámite se puede hacer online o en agencias PAMI. Foto: Archivo Documentación necesaria Para iniciar el trámite se requiere:

Orden Médica Electrónica (OME). En caso de no contar con la OME: Documento Nacional de Identidad.

Orden manual emitida por médico de cabecera o especialista.

Resumen de historia clínica, incluyendo peso y talla de la persona afiliada. ¿Dónde se realiza el trámite? Trámite web: se puede gestionar desde celular, tablet o computadora.

web: se puede gestionar desde celular, tablet o computadora. Agencia PAMI: también es posible hacerlo de manera presencial, solicitando turno online para una mejor atención. Además, si el médico está habilitado para emitir la Orden Médica Electrónica, la persona afiliada no necesita realizar ninguna gestión adicional: el trámite queda iniciado automáticamente.