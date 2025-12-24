Presenta:

Nueva billetera electrónica de ARCA: para qué sirve y cómo usarla

ARCA presentó la billetera electrónica para pagar impuestos y gestionar fondos de manera digital: cómo funciona.

La billetera electrónica de ARCA se integra con pagos digitales y QR.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una nueva herramienta digital que busca simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales: la billetera electrónica. Este sistema permite cargar fondos y utilizarlos para cancelar impuestos, anticipos, intereses y multas, tanto propios como de terceros, con la sola identificación de la CUIT y el monto a transferir.

Una modalidad pensada para agilizar pagos

La billetera electrónica se puede cargar de tres maneras:

  • Homebanking.
  • Sitio web de ARCA.
  • Transferencia Bancaria Internacional (TBI).

En este último caso, la orden de transferencia debe incluir datos específicos como el importe, la moneda, el país de origen, la identificación del ordenante y la CUIT del contribuyente, además de consignar la palabra “Billetera” como destino de los fondos en el mensaje SWIFT.

Los fondos pueden acreditarse por homebanking, web o Transferencia Bancaria Internacional. Foto: Walter Moreno/MDZ

Qué obligaciones pueden pagarse

El sistema admite el pago de:

  • Saldos de declaraciones juradas.
  • Anticipos y pagos a cuenta de retenciones y percepciones.
  • Intereses resarcitorios o punitorios y multas vinculadas.
  • Aportes personales de trabajadores autónomos.
  • Monotributo.

Quedan excluidos los aportes de empleados de casas particulares, las cuotas de planes de facilidades y regímenes que requieren volantes específicos.

ARCA: cómo funciona la billetera electrónica y los tiempos de acreditación vía TBI

Una vez recibida la transferencia, el banco convierte los fondos a pesos al tipo de cambio comprador del día y los registra en la billetera electrónica del contribuyente. Importante: la acreditación no es inmediata y puede demorar algunos días.

Los movimientos pueden consultarse con clave fiscal en el Sistema de Cuentas Tributarias. Si en 30 días no se informa el destino de los fondos, ARCA puede imputarlos de oficio. En caso de no existir obligaciones pendientes, el contribuyente puede solicitar la devolución del saldo, que se transfiere a la cuenta bancaria declarada.

QR y digitalización tributaria

La billetera electrónica se integra con el ecosistema de pagos digitales de ARCA, permitiendo operaciones rápidas y seguras mediante códigos QR. Esto agiliza la gestión de impuestos y suma una alternativa moderna frente a los tradicionales volantes de pago.

