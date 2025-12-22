ARCA: el tope de transferencias que quedarán bajo la lupa en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) definió los topes que marcarán el seguimiento de operaciones financieras durante 2026. La medida alcanza tanto a cuentas bancarias como a billeteras virtuales y busca reforzar los controles sobre movimientos de alto monto, con el objetivo de prevenir maniobras irregulares.

Las transferencias y acreditaciones mensuales entre cuentas quedarán bajo la lupa únicamente cuando superen determinados montos acumulados en el mes calendario:

En el caso de las extracciones de dinero en efectivo, ARCA puso el foco en montos significativamente menores. Tanto para individuos como para empresas, el límite es de 10 millones de pesos. Superar ese valor puede activar pedidos de información adicional.

Personas jurídicas: el tope es menor, con un máximo de 30 millones de pesos mensuales.

Personas físicas: el límite se fijó en 50 millones de pesos, incluyendo operaciones entre cuentas propias o de terceros.

Estos topes rigen para todas las billeteras virtuales registradas en el país, además de los bancos tradicionales.

Cuando una persona o empresa cruza alguno de estos umbrales, el sistema financiero emite una alerta automática que llega a ARCA y, en algunos casos, también a la Unidad de Información Financiera (UIF). A partir de allí, el organismo puede iniciar un requerimiento para que el titular justifique el origen de los fondos.

Los límites alcanzan tanto a cuentas bancarias como a billeteras virtuales. Foto: Shutterstock

La clave: justificar el dinero

Ante un pedido de información, contar con la documentación adecuada es fundamental. Entre los comprobantes que suelen solicitarse figuran:

Facturas emitidas por trabajos o servicios.

Recibos de sueldo o haberes jubilatorios.

Comprobantes de ventas o compras relevantes.

Constancia de inscripción impositiva, en el caso de monotributistas o autónomos.

Para montos elevados, certificaciones firmadas por un contador público.

El objetivo del control no es impedir las transferencias, sino verificar que el dinero tenga un origen lícito y declarado. Por eso, mantener los papeles en regla se vuelve clave para evitar demoras o complicaciones ante un requerimiento de ARCA.