Cambia el plazo fijo: qué bancos pagan más en la última semana de 2025

En el cierre del año, el plazo fijo vuelve a estar en el centro de la escena financiera. Con tasas de interés que muestran diferencias importantes entre entidades, muchos ahorristas miran de cerca qué bancos pagan más por invertir a 30 días, sobre todo de cara al 2026.

Según la información reportada por las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, las Tasas Nominales Anuales (TNA) varían de manera significativa entre bancos tradicionales y entidades más chicas, especialmente para quienes operan de forma digital.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se mantienen en niveles más moderados. El Banco Nación se ubica en torno al 23,5 por ciento de TNA, mientras que entidades como Santander, Galicia y BBVA ofrecen tasas cercanas al 21 por ciento. El Banco Provincia se posiciona apenas por encima, con un 22 por ciento, y el Banco Ciudad queda entre los más bajos, con un 20,5 por ciento.

En este grupo, el que se despega es Banco Macro, con una TNA del 25 por ciento, convirtiéndose en una de las mejores opciones entre las entidades tradicionales.

Donde aparecen los rendimientos más atractivos es en los bancos medianos y financieros, muchos de los cuales permiten invertir online y sin ser cliente. En este segmento, varias entidades ya pagan entre 27 y 28 por ciento de TNA a 30 días.

Banco Nación ofrece una TNA de 23,5%, mientras que Santander, Galicia y BBVA rondan el 21%. Foto: Shutterstock

El plazo fijo es una de las opciones más seguras para invertir dinero Foto: Shutterstock

Entre los que lideran el ranking se encuentran Banco Meridian, Reba, Crédito Regional y Banco VOII, todos con tasas del 28 por ciento, mientras que Banco CMF, Banco Mariva y Banco Córdoba se ubican en el escalón inmediato inferior, con 27 por ciento.

Estas diferencias explican por qué, para un mismo capital, el rendimiento mensual puede variar de manera considerable según el banco elegido.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Más allá de la tasa informada, los especialistas recomiendan prestar atención a algunos puntos clave:

Si la tasa aplica solo a clientes o también a no clientes.

Si la inversión puede hacerse de forma digital.

El rendimiento real a 30 días, que puede consultarse en los simuladores oficiales de cada banco.

En un contexto de inflación en desaceleración y tasas más ajustadas, comparar opciones se vuelve fundamental para quienes buscan proteger sus ahorros y cerrar el año con el mejor rendimiento posible.