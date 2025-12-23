Cuánto aumentan la AUH y las asignaciones familiares desde enero, según Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero se aplicará un aumento del 2,5% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las asignaciones familiares. El incremento se ajusta a la inflación de noviembre informada por el Indec y comenzará a regir con los haberes del primer mes del año.

Con esta actualización, el monto de la AUH pasará de $122.827 en diciembre a $125.554 en enero. Como ocurre habitualmente, los titulares perciben el 80% de la prestación de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. De este modo, el ingreso mensual de bolsillo será de $100.443, frente a los $98.261 cobrados en diciembre.

Aumento de asignaciones En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto aumentará de $398.852 a $408.824. Además, el ajuste también impactará en otras prestaciones sociales, como la Asignación por Embarazo para Protección Social, que se ubicará en $125.554; la Ayuda Escolar Anual, que ascenderá a $43.089; la Asignación por Nacimiento, con un monto de $73.180; la Asignación por Adopción, que llegará a $437.548; y la prestación por Cuidado de la Salud, que parte desde $125.554.

anses ife cobro subsidio (3).JPG Los titulares de AUH pasarán a cobrar $125.554, con un monto de bolsillo de $100.443. Quiénes reciben AUH La AUH es una política destinada a garantizar el acceso a derechos básicos de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de igualar oportunidades en todo el país. Está dirigida a familias en situación de vulnerabilidad económica y contempla distintos escenarios laborales.