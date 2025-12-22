Anses anticipa el calendario de pagos para jubilados con la mínima en enero 2026

Anses anticipó el calendario de pagos de enero 2026 para jubilados con la mínima, con fechas ya confirmadas según terminación de DNI y aumento por movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anticipó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo correspondiente a enero de 2026. De esta manera, ya se puede conocer cuándo se acreditarán los haberes del primer mes del año, una información clave para quienes dependen de estos ingresos fijos.

Según la normativa vigente de movilidad jubilatoria, en enero se aplicará un aumento del 2,47% sobre todas las escalas de jubilaciones y pensiones. Este incremento se suma al esquema de actualización mensual que rige actualmente y busca acompañar la evolución de los precios. Además, el Gobierno mantiene en análisis la continuidad del bono de hasta 70 mil pesos destinado a los jubilados que perciben la mínima, lo que permitiría reforzar el ingreso mensual de este sector.

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 El haber mínimo tendrá un aumento del 2,47% según la movilidad jubilatoria vigente. Foto: Archivo Calendario de pagos de Anses en enero En cuanto a las fechas de cobro, Anses informó que los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes mínimos comenzarán a cobrar a partir del 9 de enero, según la terminación del DNI. El cronograma establece que los documentos finalizados en 0 cobrarán el 9 de enero; terminados en 1, el 10; en 2, el 13; en 3, el 14; en 4, el 15; en 5, el 16; en 6, el 19; en 7, el 20; en 8, el 21; y en 9, el 22 de enero.

Desde el organismo recordaron que los pagos se realizan de manera automática en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Asimismo, toda la información oficial sobre aumentos, bonos y calendarios se publica exclusivamente a través de los canales oficiales de Anses.