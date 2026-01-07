El Gobierno avanzó con una licitación clave para ordenar la deuda de corto plazo

La licitación permitió canjear vencimientos y habilitó un mecanismo que simplifica la reinversión en títulos atados al dólar oficial.

El Gobierno realizó este miércoles una nueva licitación de deuda en la que logró adjudicar $3,417 billones, luego de recibir ofertas por un total de $3,678 billones, según informó el ministerio de Economía.

El resultado implicó que se aceptara poco más del 64% de los títulos que estaban en circulación, en una operación que tuvo como objetivo principal ordenar vencimientos y ofrecer una salida clara a los inversores.

Los puntos centrales de la licitación Uno de los puntos centrales de la licitación estuvo en los instrumentos atados al dólar oficial. En ese segmento, el Gobierno permitió canjear títulos que vencían a mediados de enero de 2026 por otros con vencimiento a fines del mismo mes, por un monto cercano a los USD 2.350 millones.

Desde el área económica explicaron que esta operatoria apunta a facilitar la reinversión de los fondos, evitando que los inversores tengan que asumir riesgos vinculados a cambios en el tipo de cambio antes de cada licitación.

El nuevo mecanismo busca aportar mayor previsibilidad al mercado y simplificar las decisiones financieras, al permitir que quienes ya tienen instrumentos atados al dólar puedan renovarlos de manera más directa.