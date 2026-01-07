ARCA realizará una novedosa subasta de alfombras y mantas: cómo participar
ARCA se prepara para realizar una subasta durante el mes de enero que incluye alfombras y mantas. Los detalles.
Como ya es sabido, ARCA organiza en conjunto con el Banco Ciudad distintos tipos de actividades y entre ellas se destacan las subastas de distintos productos que abarcan desde lo textil hasta lo tecnológico y hasta vehículos. En esta ocasión, el organismo nacional prepara un remate para fines de enero.
Luego de anunciar una subasta de PlayStation 5 PRO y el remate de celulares IPhone de Apple, ahora ARCA se prepara para un nuevo remate en el que ya hay miles de interesados por pujar.
Te Podría Interesar
Qué subasta ARCA
La subasta de ARCA que se realizará el 29 de enero por la mañana ya se puede consultar a través del sitio web de las subastas del Banco Nación, al igual que el calendario previsto para enero y febrero.
Ese día, el 29 de enero, se subastarán varios kilos de alfombras y mantas que llamaron la atención de varios interesados que ya se anotaron para pujar por las mismas.
En total, son dos lotes distintos: el primero de ellos cuenta con 3.980 kilos de alfombra de microfibra para baño de material sintético de color celeste.
Mientras que el segundo lote cuenta con 3.980 kilos de mantas para pie de material sintético. Desde el Banco Ciudad aclararon que los productos se venden en el estado en el que se encuentran y se exhiben.
Cómo participar de la subasta
Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
-
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
-
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
-
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
-
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.