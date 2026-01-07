ARCA realizará una novedosa subasta de alfombras y mantas: cómo participar

ARCA se prepara para realizar una subasta durante el mes de enero que incluye alfombras y mantas. Los detalles.

Como ya es sabido, ARCA organiza en conjunto con el Banco Ciudad distintos tipos de actividades y entre ellas se destacan las subastas de distintos productos que abarcan desde lo textil hasta lo tecnológico y hasta vehículos. En esta ocasión, el organismo nacional prepara un remate para fines de enero.

Luego de anunciar una subasta de PlayStation 5 PRO y el remate de celulares IPhone de Apple, ahora ARCA se prepara para un nuevo remate en el que ya hay miles de interesados por pujar.

Qué subasta ARCA La subasta de ARCA que se realizará el 29 de enero por la mañana ya se puede consultar a través del sitio web de las subastas del Banco Nación, al igual que el calendario previsto para enero y febrero.

Ese día, el 29 de enero, se subastarán varios kilos de alfombras y mantas que llamaron la atención de varios interesados que ya se anotaron para pujar por las mismas.

En total, son dos lotes distintos: el primero de ellos cuenta con 3.980 kilos de alfombra de microfibra para baño de material sintético de color celeste.