Monotributo Unificado: cuánto se paga en 2026 y qué cambia en el trámite mensual

Desde enero de 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se suma al Monotributo Unificado, un esquema que concentra en un único pago mensual lo que antes exigía dos gestiones separadas. La incorporación se formalizó mediante la Resolución General Conjunta 5769/25 entre ARCA y AGIP.

El cambio apunta a bajar la carga administrativa y simplificar el cumplimiento para un universo amplio de pequeños contribuyentes porteños, que ya venían divididos entre plataformas, vencimientos y boletas distintas.

Qué se paga en un solo movimiento y dónde se gestiona La lógica es simple: se centraliza todo en ARCA. El contribuyente obtiene una credencial única de pago (Formulario F.1520) con un Código Único de Revista que reúne el impuesto integrado del monotributo, los aportes previsionales, la obra social cuando corresponde y el componente local del régimen simplificado de Ingresos Brutos de CABA. En la práctica, eso también ordena trámites: altas, bajas, modificaciones y recategorizaciones quedan enlazadas, de modo que un cambio impacta en ambos niveles sin repetir pasos.

El valor final surge de sumar dos partes: la cuota nacional y el importe local de Ingresos Brutos. En enero de 2026, los importes difundidos para CABA quedan así, según categoría: A $59.571; B $66.885; C $76.470; D $97.735; E $121.490; F $146.015; G $171.285; H (servicios) $211.195. Para quienes venden bienes y pueden escalar más alto: I $299.035; J $413.200; K $762.747. Dentro de ese total conviven el impuesto integrado (que reemplaza IVA y Ganancias en el régimen), SIPA y salud, más el tramo local del simplificado porteño.

Enero con “doble” salida de caja y el nuevo vencimiento del monotributo Enero trae una situación que puede sorprender. Como CABA venía con Ingresos Brutos en formato bimestral y ahora pasa a mensual, se superponen pagos por única vez: la última boleta de 2025 (noviembre–diciembre) y la cuota de enero 2026 ya dentro del sistema unificado. A partir de febrero, el calendario se estabiliza con vencimiento mensual el día 20. Y un punto operativo: quienes tenían débito automático armado en AGIP para el tramo local deben volver a adherir el método de pago dentro de ARCA para no quedar “a mano” con la nueva modalidad.