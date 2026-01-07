Monotributo Unificado: cuánto se paga en 2026 y qué cambia en el trámite mensual
Desde enero, la Ciudad unifica el monotributo nacional con Ingresos Brutos en una sola boleta y un solo portal.
Desde enero de 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se suma al Monotributo Unificado, un esquema que concentra en un único pago mensual lo que antes exigía dos gestiones separadas. La incorporación se formalizó mediante la Resolución General Conjunta 5769/25 entre ARCA y AGIP.
El cambio apunta a bajar la carga administrativa y simplificar el cumplimiento para un universo amplio de pequeños contribuyentes porteños, que ya venían divididos entre plataformas, vencimientos y boletas distintas.
Qué se paga en un solo movimiento y dónde se gestiona
La lógica es simple: se centraliza todo en ARCA. El contribuyente obtiene una credencial única de pago (Formulario F.1520) con un Código Único de Revista que reúne el impuesto integrado del monotributo, los aportes previsionales, la obra social cuando corresponde y el componente local del régimen simplificado de Ingresos Brutos de CABA. En la práctica, eso también ordena trámites: altas, bajas, modificaciones y recategorizaciones quedan enlazadas, de modo que un cambio impacta en ambos niveles sin repetir pasos.
El valor final surge de sumar dos partes: la cuota nacional y el importe local de Ingresos Brutos. En enero de 2026, los importes difundidos para CABA quedan así, según categoría: A $59.571; B $66.885; C $76.470; D $97.735; E $121.490; F $146.015; G $171.285; H (servicios) $211.195. Para quienes venden bienes y pueden escalar más alto: I $299.035; J $413.200; K $762.747. Dentro de ese total conviven el impuesto integrado (que reemplaza IVA y Ganancias en el régimen), SIPA y salud, más el tramo local del simplificado porteño.
Enero con “doble” salida de caja y el nuevo vencimiento del monotributo
Enero trae una situación que puede sorprender. Como CABA venía con Ingresos Brutos en formato bimestral y ahora pasa a mensual, se superponen pagos por única vez: la última boleta de 2025 (noviembre–diciembre) y la cuota de enero 2026 ya dentro del sistema unificado. A partir de febrero, el calendario se estabiliza con vencimiento mensual el día 20. Y un punto operativo: quienes tenían débito automático armado en AGIP para el tramo local deben volver a adherir el método de pago dentro de ARCA para no quedar “a mano” con la nueva modalidad.
El sistema no es para todos. Queda habilitado para monotributistas con domicilio fiscal en CABA, alta vigente en el régimen nacional y encuadre en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos porteño. Los que tributan Ingresos Brutos por el régimen general, los alcanzados por Convenio Multilateral o quienes tienen domicilio fiscal fuera de la Ciudad quedan afuera de esta unificación y continúan con su esquema habitual. Para la mayoría, la ventaja no es “pagar menos”, sino pagar de forma más ordenada y con menos fricción.
En el día a día, el Monotributo Unificado cambia una rutina que venía desgastando: dos boletas, dos sitios, dos recordatorios. Ahora el foco pasa por controlar categoría, topes y vencimiento mensual, con especial atención a enero por el cruce extraordinario. El consejo práctico es revisar la credencial nueva, verificar el método de pago y chequear si la situación frente a Ingresos Brutos coincide con el encuadre simplificado. Con esos tres puntos claros, el cambio se vuelve más previsible y el cumplimiento, más liviano.