ARCA puso la lupa en las transferencias: la práctica que conviene evitar en 2026
ARCA endureció los controles sobre transferencias: qué operaciones conviene evitar en 2026 para no activar alertas.
Mover dinero entre cuentas bancarias o billeteras virtuales es una acción habitual para miles de personas en Argentina. Sin embargo, en enero de 2026 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone la lupa sobre este tipo de operaciones. El objetivo no es limitar el uso del sistema financiero, sino detectar movimientos que no tengan un respaldo claro.
La práctica que conviene evitar
Según los últimos lineamientos, realizar transferencias sin respaldo documental o sin justificación fiscal clara puede activar alertas automáticas. Esto incluye:
Envíos entre cuentas propias o de terceros sin relación comercial o familiar evidente.
Movimientos reiterados de montos elevados sin constancia de origen.
Uso de cuentas de terceros para canalizar fondos propios.
Estas prácticas pueden derivar en pedidos formales de información, bloqueos preventivos o incluso sanciones.
Límites y umbrales de ARCA
En cuanto a los límites, ARCA mantiene activos los umbrales de control desde enero. En el caso de personas físicas, se monitorean cuentas con ingresos, egresos o saldos mensuales iguales o superiores a $50.000.000. Para personas jurídicas, el umbral es de $30.000.000. Además, se incluyen las operaciones en moneda extranjera y criptomonedas, convertidas a pesos según el tipo de cambio comprador del último día hábil del mes.
En este escenario, la recomendación es clara: evitar movimientos informales, conservar toda la documentación que respalde las transferencias y declarar correctamente ingresos y egresos. Ante operaciones de montos significativos, consultar con un contador puede marcar la diferencia. En 2026, con la lupa de ARCA más activa que nunca, el orden fiscal se convierte en la mejor forma de cuidar el dinero.