ARCA puso la lupa en las transferencias: la práctica que conviene evitar en 2026

ARCA endureció los controles sobre transferencias: qué operaciones conviene evitar en 2026 para no activar alertas.

ARCA puso la lupa sobre las transferencias bancarias y virtuales en 2026. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mover dinero entre cuentas bancarias o billeteras virtuales es una acción habitual para miles de personas en Argentina. Sin embargo, en enero de 2026 la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone la lupa sobre este tipo de operaciones. El objetivo no es limitar el uso del sistema financiero, sino detectar movimientos que no tengan un respaldo claro.

La práctica que conviene evitar Según los últimos lineamientos, realizar transferencias sin respaldo documental o sin justificación fiscal clara puede activar alertas automáticas. Esto incluye:

Envíos entre cuentas propias o de terceros sin relación comercial o familiar evidente.

Movimientos reiterados de montos elevados sin constancia de origen.

Uso de cuentas de terceros para canalizar fondos propios. Estas prácticas pueden derivar en pedidos formales de información, bloqueos preventivos o incluso sanciones.

ARCA definió nuevos límites para el control de transferencias bancarias y billeteras virtuales a partir de 2024. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA exige justificar el origen del dinero transferido con documentación válida. Foto: Walter Moreno/MDZ Límites y umbrales de ARCA En cuanto a los límites, ARCA mantiene activos los umbrales de control desde enero. En el caso de personas físicas, se monitorean cuentas con ingresos, egresos o saldos mensuales iguales o superiores a $50.000.000. Para personas jurídicas, el umbral es de $30.000.000. Además, se incluyen las operaciones en moneda extranjera y criptomonedas, convertidas a pesos según el tipo de cambio comprador del último día hábil del mes.