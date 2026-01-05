Presenta:

Dinero

|

arca

ARCA: fechas de vencimientos impositivos en enero de 2026

ARCA publicó el calendario de vencimientos impositivos de enero 2026 para autónomos, empleadores, casas particulares, IVA y monotributo.

MDZ Dinero

ARCA (ex AFIP) definió el cronograma de vencimientos impositivos para enero de 2026.

ARCA (ex AFIP) definió el cronograma de vencimientos impositivos para enero de 2026.

NA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya definió el calendario de vencimientos impositivos de enero de 2026, que incluye obligaciones para autónomos, empleadores, casas particulares, responsables inscriptos en el IVA y monotributistas. Las fechas varían según el tipo de contribuyente y, en algunos casos, de acuerdo con la terminación del CUIT.

Durante el primer mes del año, los vencimientos se concentran entre el 5 y el 23 de enero, por lo que resulta clave tener en cuenta el cronograma oficial para evitar intereses, multas o recargos.

Te Podría Interesar

Vencimientos para autónomos

El pago mensual de los trabajadores autónomos se realiza según la terminación del CUIT:

  • CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: 5 de enero de 2026

  • CUIT terminados en 4, 5 y 6: 6 de enero de 2026

  • CUIT terminados en 7, 8 y 9: 7 de enero de 2026

Vencimientos para empleadores

Los empleadores deben presentar y abonar la declaración jurada en las siguientes fechas:

  • CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: 9 de enero de 2026

  • CUIT terminados en 4, 5 y 6: 12 de enero de 2026

  • CUIT terminados en 7, 8 y 9: 13 de enero de 2026

Con la llegada de diciembre y el cierre del año fiscal, este ajuste en el monotributo representa un paso importante para consolidar la gestión de ARCA Foto: Walter Moreno/MDZ
El calendario de vencimientos se concentra entre el 5 y el 23 de enero. Foto: Walter Moreno/MDZ

El calendario de vencimientos se concentra entre el 5 y el 23 de enero. Foto: Walter Moreno/MDZ

Casas particulares

En el caso del personal de casas particulares, ARCA fijó una fecha única de vencimiento, sin importar la terminación del CUIT:

  • Pago obligatorio (Formulario 102/RT): 12 de enero de 2026

Responsables inscriptos en el IVA

Los responsables inscriptos en el IVA deben cumplir con la presentación y el pago de la declaración jurada, junto con el Libro de IVA Digital, según el siguiente esquema:

  • CUIT terminados en 0 y 1: 19 de enero de 2026

  • CUIT terminados en 2 y 3: 20 de enero de 2026

  • CUIT terminados en 4 y 5: 21 de enero de 2026

  • CUIT terminados en 6 y 7: 22 de enero de 2026

  • CUIT terminados en 8 y 9: 23 de enero de 2026

Monotributo

Para los monotributistas, el vencimiento del pago mensual es el mismo para todas las categorías y terminaciones de CUIT:

  • Monotributo: 20 de enero de 2026

Desde ARCA recuerdan que todas las obligaciones pueden abonarse a través de los medios electrónicos habilitados y que el cumplimiento en término evita recargos automáticos. El calendario completo puede consultarse desde el sitio oficial del organismo.

Archivado en

Notas Relacionadas