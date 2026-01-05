ARCA: fechas de vencimientos impositivos en enero de 2026

ARCA publicó el calendario de vencimientos impositivos de enero 2026 para autónomos, empleadores, casas particulares, IVA y monotributo.

ARCA (ex AFIP) definió el cronograma de vencimientos impositivos para enero de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya definió el calendario de vencimientos impositivos de enero de 2026, que incluye obligaciones para autónomos, empleadores, casas particulares, responsables inscriptos en el IVA y monotributistas. Las fechas varían según el tipo de contribuyente y, en algunos casos, de acuerdo con la terminación del CUIT.

Durante el primer mes del año, los vencimientos se concentran entre el 5 y el 23 de enero, por lo que resulta clave tener en cuenta el cronograma oficial para evitar intereses, multas o recargos.

Vencimientos para autónomos El pago mensual de los trabajadores autónomos se realiza según la terminación del CUIT:

CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: 5 de enero de 2026

CUIT terminados en 4, 5 y 6: 6 de enero de 2026

CUIT terminados en 7, 8 y 9: 7 de enero de 2026 Vencimientos para empleadores Los empleadores deben presentar y abonar la declaración jurada en las siguientes fechas:

CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: 9 de enero de 2026

CUIT terminados en 4, 5 y 6: 12 de enero de 2026

CUIT terminados en 7, 8 y 9: 13 de enero de 2026 Con la llegada de diciembre y el cierre del año fiscal, este ajuste en el monotributo representa un paso importante para consolidar la gestión de ARCA Foto: Walter Moreno/MDZ El calendario de vencimientos se concentra entre el 5 y el 23 de enero. Foto: Walter Moreno/MDZ Casas particulares En el caso del personal de casas particulares, ARCA fijó una fecha única de vencimiento, sin importar la terminación del CUIT: