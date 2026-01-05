ARCA: fechas de vencimientos impositivos en enero de 2026
ARCA publicó el calendario de vencimientos impositivos de enero 2026 para autónomos, empleadores, casas particulares, IVA y monotributo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya definió el calendario de vencimientos impositivos de enero de 2026, que incluye obligaciones para autónomos, empleadores, casas particulares, responsables inscriptos en el IVA y monotributistas. Las fechas varían según el tipo de contribuyente y, en algunos casos, de acuerdo con la terminación del CUIT.
Durante el primer mes del año, los vencimientos se concentran entre el 5 y el 23 de enero, por lo que resulta clave tener en cuenta el cronograma oficial para evitar intereses, multas o recargos.
Vencimientos para autónomos
El pago mensual de los trabajadores autónomos se realiza según la terminación del CUIT:
CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: 5 de enero de 2026
CUIT terminados en 4, 5 y 6: 6 de enero de 2026
CUIT terminados en 7, 8 y 9: 7 de enero de 2026
Vencimientos para empleadores
Los empleadores deben presentar y abonar la declaración jurada en las siguientes fechas:
CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: 9 de enero de 2026
CUIT terminados en 4, 5 y 6: 12 de enero de 2026
CUIT terminados en 7, 8 y 9: 13 de enero de 2026
Casas particulares
En el caso del personal de casas particulares, ARCA fijó una fecha única de vencimiento, sin importar la terminación del CUIT:
Pago obligatorio (Formulario 102/RT): 12 de enero de 2026
Responsables inscriptos en el IVA
Los responsables inscriptos en el IVA deben cumplir con la presentación y el pago de la declaración jurada, junto con el Libro de IVA Digital, según el siguiente esquema:
CUIT terminados en 0 y 1: 19 de enero de 2026
CUIT terminados en 2 y 3: 20 de enero de 2026
CUIT terminados en 4 y 5: 21 de enero de 2026
CUIT terminados en 6 y 7: 22 de enero de 2026
CUIT terminados en 8 y 9: 23 de enero de 2026
Monotributo
Para los monotributistas, el vencimiento del pago mensual es el mismo para todas las categorías y terminaciones de CUIT:
Monotributo: 20 de enero de 2026
Desde ARCA recuerdan que todas las obligaciones pueden abonarse a través de los medios electrónicos habilitados y que el cumplimiento en término evita recargos automáticos. El calendario completo puede consultarse desde el sitio oficial del organismo.