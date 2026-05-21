El Solar Shopping se viste de Mundial 2026 con actividades para los más chicos

Hasta el 18 de julio, el shopping de Las Cañitas ofrece juegos, talleres y propuestas familiares con temática argentina.

El Solar Shopping, el icónico centro comercial y punto de encuentro de Las Cañitas.

Comenzando a vivir la pasión por la Selección, El Solar Shopping, el icónico centro comercial y punto de encuentro de Las Cañitas, ofrece actividades con temática del Mundial 2026 para los más chicos.

Las acciones, que se inauguraron con gran convocatoria en el marco del Shopping Fest, incluyen una Mini Cancha de Kick and Score, Metegol y stands de Glitter y Tattoo, sublimación de gorros “pilusos” y un espacio artístico para personalizar banderas argentinas.

SHOPPING

"El Mundial está más cerca de lo que pensamos, así que creemos que es el momento perfecto para que los más chicos y toda la familia comiencen a vivir la pasión por nuestros colores”, afirma Pablo Peralta Ramos, Director de Fortín Maure, la compañía propietaria del shopping.