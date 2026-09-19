Los mejores planes en la previa del Día de la Primavera y del Estudiante

El invierno se va despidiendo poco a poco y los días primaverales empiezan a adueñarse del paisaje. En la previa del Día de la Primavera y del Estudiante, este domingo 20 de septiembre se perfila como la excusa perfecta para salir y conectar con buenas experiencias.

Mood Primavera : el gran festejo para el Día del Estudiante y de la Primavera unirá a Pasado Verde, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Setas, Néctar 02, Alejo Kía y Toby Deltín

Ni media palabra. Gentileza Prensa.

Ni media palabra: durante una noche cualquiera, Dedé (Nicolás Cabré), un reconocido conductor de televisión, recibe en su departamento a Chema (Mariano Martínez), su productor y amigo de toda la vida. Sin embargo, la reunión toma un giro inesperado cuando ambos son sorprendidos por Nelson (Marcos "Bicho" Gómez), un exparticipante de uno de los programas de Dedé que irrumpe decidido a cobrar venganza por una presunta estafa sufrida durante su paso por la televisión.

Dónde: Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27, Godoy Cruz).

Horario: doble función: a las 20 y 22 h.

Las entradas varían según la ubicación elegida en el teatro (van desde los $42.000 a los $50.000). Se consiguen por EntradaWeb.

Primavera Funk! EntradaWeb.

Primavera funk!: llega la primavera y la trae el funk. Un domingo a puro groove con lo mejor de la escena local: Somos más; Rocío Barboza; What The Funk; y DJ Hokkaido.

Dónde: Sala Ana Frank (Maipú, 2030, Ciudad).

Horario: 19 h.

La entrada general tiene un valor de $10.000 y se compra por EntradaWeb.

Darío Grandinetti. Gentileza Prensa.

Darío Grandinetti: reconocido por su destacada trayectoria en cine, televisión y teatro, Grandinetti asume aquí el desafío de sostener un monólogo de gran intensidad dramática y emocional, construido por Daulte con la precisión narrativa y la sensibilidad que caracterizan a uno de los autores y directores fundamentales de la escena contemporánea argentina.

Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

Horario: 20 h.

Las entradas tienen distintos valores según el espacio escogido en el teatro (van desde los $28.000 a los $40.000). Se adquieren por EntradaWeb.