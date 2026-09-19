Eduardo Feinmann le preguntó a Patricia Bullrich si se siente "tonta" y la senadora respondió mandando al frente a la cúpula del Gobierno

Eduardo Feinmann no anduvo con rodeos a la hora de hacerle una serie de preguntas a Patricia Bullrich , luego de que la senadora haya asegurado que la hicieron sentir como una tonta tras el intento de elevar en el Presupuesto 2027 un apartado que diera por tierra la emergencia en discapacidad. Según la funcionaria, en la mesa chica del Gobierno jamás se planteó una medida semejante, y una vez más les marco la cancha a los principales laderos de Javier Milei.

"¿Se siente tonta con el tema del presupuesto?", consultó de manera directa Feinmann a través de la pantalla de A24. A lo que Bullrich respondió desde un móvil en el Senado: "El presupuesto entró con una derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuando ya se había buscado un acuerdo. Entonces, habíamos estado el día anterior en la mesa política, se habían dado los números macro... pero nadie dijo nada de esto".

Luego, Patricia Bullrich remarcó que tal cambio del que no estuvo informada impacta en los acuerdos que se venían trazando con los aliados. A lo que Eduardo Feinmann agregó: "Los matan con dos temas, universidades y discapacidad. Ahora el asunto es quiénes estaban sentados en la mesa política".

Entonces Bullrich aclaró: "Estábamos todos los que estamos siempre". La senadora tildó a la maniobra que se intentó instalar en Diputados de "bomba atómica" que afecta a la gobernabilidad, y subrayó volviendo a la pregunta inicial de Feinmann : "Yo tengo que ser sincera y decir 'a mí no me tomen de tonta'. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo me siento que me toman de tonta".

Por su parte, cuando Pablo Rossi le consultó a Patricia Bullrich sobre cuál referente del Gobierno estaría involucrado en la disputa que disparó la polémica, la funcionaria contestó con un dardo para Luis Caputo: "El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie, pero sale de Economía. Lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa... No puede venir en un presupuesto algo totalmente distinto a lo que estábamos discutiendo".

Además, la senadora sentenció que estos volantazos instalan en la gente la idea de que el Gobierno es "insensible", y cuestionó que se haya enviado de "sopetón" una modificación que va en contra de lo tratado en la mesa política. En ese momento, Eduardo Feinmann reparó en los duros términos de la entrevistada, y le preguntó si se está desmarcando del oficialismo. "No, yo soy la jefa del bloque de senadores y creo que hay temas que se pueden discutir, que van a tener el acuerdo de todos, y hay temas donde vamos a perder 10 a 0", retrucó Patricia Bullrich dejando en claro su defensa sobre la gobernabilidad de La Libertad Avanza.

Lejos de retroceder en su argumento, la funcionaria le volvió a marcar la cancha a la cúpula del Gobierno al disparar: "Se fueron arreglando un montón de cosas en el tema de discapacidad, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el camino que nos dio resultados y no el camino que nos puso aislados de la sociedad, eso me parece que es lo importante".

Siguiendo con sus críticas a un sector del oficialismo, Patricia Bullrich sostuvo: "Tenemos que cuidar mucho la sensibilidad de las familias que tienen una persona con discapacidad, y de toda la sociedad que se solidariza con ellos. Es una sociedad que está sensible porque estamos en un momento difícil. Estamos sensibles, entonces nosotros tenemos acompañar eso y no dejar a la gente sola".

Finalmente, cuando Pablo Rossi le pidió a la senadora que no hable de "empatía" porque es un término que irrita a Javier Milei, Eduardo Feinmann señaló: "Acaba de decir algo más o menos parecido 'la gente está sensible'". Entonces, Patricia Bullrich concluyó: "Pero si es la verdad, uno cuando está en el Gobierno tiene que ponerse siempre en el zapato del otro... Acá hay un error no forzado, y el error no forzado te puede hacer perder el partido".